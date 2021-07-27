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Denizli'de camiye çirkin saldırıda 2 gözaltı

Denizli'de camiye çirkin saldırıda 2 gözaltı

DENİZLİ'de bir caminin halı, mobilya ve eşyalarına zarar verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, 9 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğu gözaltına aldı.

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Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde bulunan Keskin Camisine pencereden giren şüpheliler, içerideki çinilere, ses sistemine, hoparlörlere, avizelere ve vantilatörlere zarar verdi.

Tadilat için camide bulunan yağlı boyayla halı, duvar ve mobilyaları boyaladı. Akşam namazı için gelen cemaatin ihbarı üzerine, olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi çalışması yapıldı.

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri belirledi.

9 ve 14 yaşlarında iki çocuk gözaltı
Olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 9 ve 14 yaşlarında iki çocuk gözaltına alındı. Ellerinde boya kalıntılarına rastlanılan çocuklar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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