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Denizli'de ağaca çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Denizli'de ağaca çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, refüjdeki ağaca çarpan minibüsteki birisi kadın 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

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K.Y. (32) idaresindeki 06 KA 986 plakalı minibüs, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda refüjdeki palmiye ağacına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi.

Kazada, sürücü K.Y. ile araçta bulunan 3 kişi ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kimliği tespit edilemeyen kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birisinin de müdahaleye rağmen öldüğü öğrenildi.

Diğer iki yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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