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Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Görmez, İddialara son noktayı koydu!

Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Görmez, İddialara son noktayı koydu!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partide yer alacağı öne sürülen eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez iddialara Twitter'dan sert tepki verdi.

"Davutoğlu" iddiaları üzerine Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez, yaptığı açıklamada, "ismimin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğumu kamuoyuna saygıyla bildirir, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istirham ederim" ifadelerini kullandı.

Görmez'in yaptığı açıklama şöyle:

Görmez, 2 Mayıs tarihli ve "İstirhamımdır" diyerek başladığı açıklamasında şunları söyledi: "Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakırken Aziz Milletimizin huzurunda bundan sonraki hayatımı Din-i Mübin-i İslam’a hizmet yolunda ilme ve tefekküre adayacağımı açıkca ilan ettiğim halde ismimin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğumu kamuoyuna saygıyla bildirir, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istirham ederim."

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