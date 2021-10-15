BIST 1.412
DOLAR 9,21
EURO 10,70
ALTIN 528,36
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Son Teknoloji Şimdi Seni Bekliyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan 2022 Bütçe Kanunu teklifi! Fuat Oktay aslan payını duyurdu

Cumhurbaşkanlığı'ndan 2022 Bütçe Kanunu teklifi! Fuat Oktay aslan payını duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 Bütçe Kanunu teklifinde aslan payını eğitime istediklerini açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 7'ye yükseltildiğini, sağlık alanına toplam 304,6 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Oktay "Bütçemizin aslan payını eğitime ayırıyoruz. Eğitim bütçemizi yüzde 29,4 artışla 273,5 milyar liraya yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cuma günü cuma namazı kaç rekat kılınır Cuma namazı kılınışı
Cuma günü cuma namazı kaç rekat kılınır Cuma namazı kılınışı
Bilim Kurulu üyesi uyardı: İlk defa bunu yaşadık! Bu sonbahar çok zor olacak! Yine kapanmalar...
Bilim Kurulu üyesi uyardı: İlk defa bunu yaşadık! Bu sonbahar çok zor olacak! Yine kapanmalar...
İspanyol şirketlerin Türkiye pazarına ilgisi artıyor
İspanyol şirketlerin Türkiye pazarına ilgisi artıyor
İzmir Ödemiş'te lokantada korkunç olay! Yemek yerken tüfekle vurularak öldürüldü
İzmir Ödemiş'te lokantada korkunç olay! Yemek yerken tüfekle vurularak öldürüldü
El-Câmî esması ne demek kaç kere okunmalı El Cami faziletleri
El-Câmî esması ne demek kaç kere okunmalı El Cami faziletleri
İngiltere'den sonra sırada Polonya mı var? Avrupa Birliği gerildi
İngiltere'den sonra sırada Polonya mı var? Avrupa Birliği gerildi
Prof. Dr. Levent Kurnaz: 2 yıl içinde 20-30 milyonu bulacak göç dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz
Prof. Dr. Levent Kurnaz: 2 yıl içinde 20-30 milyonu bulacak göç dalgasıyla karşı karşıya kalabiliriz
ABD'li milyoner iş adamı Robert Durst katil çıktı
ABD'li milyoner iş adamı Robert Durst katil çıktı
Motorin ve benzine zam geldi! Motorinin fiyatı ilk kez 8 lirayı aştı
Motorin ve benzine zam geldi! Motorinin fiyatı ilk kez 8 lirayı aştı
Taliban Kızılay'ı ziyaret etti Afganistan'a yardımlar ele alındı
Taliban Kızılay'ı ziyaret etti Afganistan'a yardımlar ele alındı