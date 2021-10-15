Cumhurbaşkanlığı'ndan 2022 Bütçe Kanunu teklifi! Fuat Oktay aslan payını duyurdu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 Bütçe Kanunu teklifinde aslan payını eğitime istediklerini açıkladı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile ilgili basın açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bütçeden sağlığa ayrılan payın yüzde 7'ye yükseltildiğini, sağlık alanına toplam 304,6 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.
Oktay "Bütçemizin aslan payını eğitime ayırıyoruz. Eğitim bütçemizi yüzde 29,4 artışla 273,5 milyar liraya yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.