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El-Câmî esması ne demek kaç kere okunmalı El Cami faziletleri

El-Câmî esması ne demek kaç kere okunmalı El Cami faziletleri

Allah'ın 99 ismi bulunmaktadır. Bu isimlerin hepsi ayrı ayrı anlam ve fazilet barındırmaktadır. Bu anlamları öğrenmek mümkündür. Bu isimlerden birisi El-Câmî ismidir. El-Câmî isminin anlamı nedir? El-Câmî isminin faziletleri nelerdir? Sizlere El-Câmî isminin anlamı ve faziletlerini derledik.

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Küsleri barıştırmak için zikredilen ve Esmaül Hüsna isimlerinden olan El-Câmî ismi içerisinde birçok fazilet barındırmaktadır. Bu faziletleri aşağıda sizlere açıkladık.

El-Câmî Anlamı Nedir?

El-Câmî ismi Cemea kökünden türemiş bir isimdir. El-Câmî esması anlamı toplamak, bir araya getirmek, birbirine katmak ve yaklaştırmak anlamına gelmektedir. El-Câmî esmasının ıstılah anlamları ise aşağıda sizlere açıklanmıştır.

- Bütün mükemmellikleri vasıf, fiil ve isim olarak kendisinde toplayandır.
- Birbirine benzeyen varlıkları bir araya getirendir. İnsanları yeryüzünde toplamıştır.
- Birbirinden farklı olan varlıkları ise bir araya getirendir. Gökleri, ayı, yıldızları, havayı, bitkiyi, hayvanları bir arada toplayandır.
- Birbirine zıt olan farklı varlıkları bir araya toplayandır. Soğuk ve sıcak, erkek ve dişi, gece ve gündüz, yaş ile kuruyu bir araya getirendir.
- Ruhları ve cesedi bir araya getirendir. Kalpleri ve dostları birleştirendir.
- Bütün mü'minlerin kalplerini birleştirendir.
- Cennette iman edenler ile onların zürriyetlerini birleştirendir.
- Mü'minleri Kuran ile birleştirendir.

El-Câmî Faziletleri Nelerdir?

- El-Câmî ismi kayıp olan bir eşyayı bulmak, iki kişi arasındaki sevgi ve beraberliğin teminini sağlamak için ''Ya Cami Celle Celalühü'' diyerek toplam 114 kere okunur.
- El Cami ismi devam eden meşru maksatlarına ulaşır.
- Dargın kişileri barıştırmak, veleri terk edenleri geri döndürmek için her gün 12996 kere ''Ya Cami Celle Celalühü'' okunup, dua edilmelidir.
- Çalınan veya kaybolan bir şey için 5 vakit namazdan sonra 114 kere ''Ya Cami Celle Celalühü'' zikrine devam edilir ise çalınan ve kaybolan şey bulur.
- Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil adlı 4 büyük meleğin isimlerinin baş harflerini içerdiği için çok etkilidir.
- Bir şeyini kaybeden kişi ”Ya câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh, İcma ala dalleti ” diyerek dua eder ise kaybettiği şey bulunur.

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