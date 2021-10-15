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Aydın Doğan geri döndü! Gazetelere ilan vererek duyurdu: Merhaba

Aydın Doğan geri döndü! Gazetelere ilan vererek duyurdu: Merhaba

Hürriyet, Milliyet, Kanal D ve CNN Türk gibi yayın organlarını satan Aydın Doğan, bankacılık sektörüne yeni bir banka ile geri döndü. 'Doğan Yatırım Bankası'nın kuruluşu gazete ilanlarıyla duyuruldu.

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Doğan Grubu, bugün gazetelere verdikleri ilanla, Dışbank'tan sonra yeniden bankacılık sektörüne döndüğünü duyurdu. 

Hürriyet, CNN Türk gibi yayın organlarının bünyesinde bulunduğu Doğan Medya’yı Demirörenlere satmasının ardından Aydın Doğan’ın banka kuracağı konuşuluyordu. 

Doğan Grubu, bugün gazetelere verdikleri ilanla, bankanın kuruluşunu duyurdular.  “Doğan Yatırım Bankası Doğan her gün yanınızda” sloganının kullanıldığı ilanda, “Yatırım Bankacılığında yeni bir deneyime Merhaba!” denildi. 

Aydın Doğan, İş Bankası'ndan Dışbank'ın satın alarak bankacılık sektörüne girmişti. 1994 yılında Dışbank'ı 90 milyon dolara satın alan Doğan Grubu, 2005 yılında bankayı 1 milyar 280 milyon dolara Fortis'e satarak piyasadan çıkmıştı. 

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