Suriye'de sözde PKK/YPG yöneticisi terörist teslim oldu

Terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sorumlusu ikna çalışması sonucunda teslim oldu.

Abone ol

Terör örgütü YPG/PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Örgütün sözde sorumlularından biri daha Ankara Jandarma İstihbarat Komutanlığı'nca yapılan ikna çalışmaları sonrası teslim oldu.

Henüz ismi açıklanmayan terörist, güvenlik güçleri tarafından Şanlıurfa'ya götürüldü. Sorgu işlemi başlarken, teröristin örgütün Suriye'deki sözde alan sorumlularından olduğu bildirildi