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Diyarbakır'da 15 öğrenciyi ödev bahanesiyle taciz etti! Öğretmenle ilgili flaş karar

Diyarbakır'da 15 öğrenciyi ödev bahanesiyle taciz etti! Öğretmenle ilgili flaş karar

DİYARBAKIR'da 15 kız ve erkek öğrenci, öğretmenleri D.B.'nin cinsel tacizine uğradıklarını öne sürerek, durumu ailelerine anlattı. Ailelerin suç duyurusunun ardından D.B.'nin görev yeri değiştirildi, hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Dicle ilçesi kırsal Kocaalan Mahallesi Kocaalan İlkokulu'nda, yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek öğrenci, ailelerine, öğretmenleri D.B.'nin ödevleri kontrol etme bahanesiyle masasına çağırıp, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine bir araya gelen aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı. Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan D.B.'nin görev yeri de değiştirildi.

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