Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü! Mansur Yavaş: ''Görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?''

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme üzerinden yaşanan tartışmalara yanıt verdi.

''GÖRÜŞMEYECEKSEK NASIL HİZMET EDECEĞİZ?''

Ankara’daki metro yatırımları için yaklaşık 1,3 milyar dolarlık, diğer projeler için ise yaklaşık 800 milyon avroluk finansman ve Hazine onayı süreçlerinin bulunduğunu ifade eden Yavaş, “Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?” dedi.

Yavaş, Ankara’ya hizmet etmek için devletin ilgili makamlarıyla temas halinde olmanın belediye yönetiminin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Siyasi görüş ayrılıklarının kent yönetimine yansıtılmaması gerektiğini belirten Yavaş, seçimlerin ardından belediye başkanlarının bütün kente hizmet etmekle yükümlü olduğunu söyledi.