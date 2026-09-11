2 kişi hayatını kaybetmişti! Maltepe'deki kiracı dehşetinde tüyler ürperten itiraf

İstanbul Maltepe’de ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan anlaşmazlık kanlı saldırıya dönüştü. Kiracı Mehmet T'nin açtığı ateş sonucu Osman Akyol ve eşi Nursen Akyol hayatını kaybetti, olay sırasında binada bulunan avukat Emir Ali Spor ise yaralandı. Saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Dehşete düşüren olayda kiracı Mehmet T.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Poliste verdiği ifadesinde 30 yıldır kiracı olduğunu söyleyen Mehmet T., “Onların yıllardır kiracısıydım. 2015 yılında binayı satmayı düşündüklerinde onlarla konuşup binayı almak için anlaştım. O tarihten itibaren kiraları ben toplamaya başladım. Binayı güzelleştirmek ve eksiklerini tamamlıyordum” dedi.

Binanın tapusunu almaya çalıştığında bir kısmının kaçak olduğunu öğrendiğini anlatan Mehmet T., “Bunun üzerine onlarla konuşup bu pürüzlerin giderilmesini ya da binayı alamayacağımı söyledim. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Binanın tadilatı için 350 bin dolar para harcamıştım. Onlardan bu parayı istedim. Ancak onlar vermek istemeyince aramızda tartışmalar başladı” dedi.

‘BANA DURMADAN HAKARET EDİNCE KENDİMİ KAYBETTİM’

Olay günü Osman Akyol ve Nursel Akyol’un avukatlarıyla birlikte tekrar geldiklerini anlatan Mehmet T., “Bana durmadan hakaret etmeye başladılar. Özellikle Nursel Akyol bir yandan video çekerken diğer yandan bana hakaret ediyordu. Ben de üst kata çıkarak silahımı alarak tekrar aşağı indim. Hakaretlere devam edince kendimi kaybettim. Onlara doğru ateş açtım” dedi.

“ONLARI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA ONLARA DA SÖYLEDİM“

Olayın ardından Osman Akyol ve Nursel Akyol’un cesetlerinin başında bir süre beklediğini anlatan Mehmet T., “Onları öldürdükten sonra onlara da söyledim. ‘Hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız’ dedim” dedi.

Şüpheli Mehmet T'nin yaklaşık 30 yıldır binada kiracı olduğu, Almanya'da yaşayan Osman A. ve ailesinin ise binanın tamamının sahibi olduğu öğrenildi. Ev sahibi tarafın yaklaşık 10 yıl önce binayı satmak istemesi üzerine Mehmet T'nin binaya talip olduğu ve bu kapsamda bazı tadilatlar yaptırdığı belirlendi. Şüpheli Mehmet T'nin tadilat masraflarının yanı sıra satış için de ev sahibine bir miktar para verdiği ancak binanın bir bölümünde tapu sorunu olması nedeniyle satışın gerçekleşmediği tespit edildi. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın ardından binadaki kiraların Mehmet T. tarafından toplandığı, bu süreçte taraflar arasında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Maltepe’de dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Mehmet T. ile Almanya’da yaşayan ev sahipleri Osman ve Nursen Akyol arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kiracı Mehmet T. silahını çıkararak çifte ateş açtı.

Silahlı saldırıda Osman Akyol ve Nursen Akyol olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sırasında bulunan avukat Emir Ali Spor ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

POLİSE DİRENDİ, ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

Saldırının ardından mehmet T. kendisini binaya kilitleyerek uzun süre polise direndi. Şüphelinin bir süre çevreye de ateş açması üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.Düzenlenen operasyonun ardından Mehmet T. yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDEN ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ÇIKTI

Polis ekiplerinin evinde yaptığı aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sabah'ın haberine göre Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek, 1 havalı tabanca, 331 fişek, 10 tabanca gaz tüpü, 1 kılıç, 2 kama bıçağı, 1 kelepçe, 4 biber gazı, olay yeri inceleme şeridi ve 10 kutu fişek saçması bulundu.

Mehmet T.'nin daha önce hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.