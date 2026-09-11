Bidiklerinizi unuttun! Akaryakıta çifte zam sonrası 100 lira sınırı ilk kez görülecek
Brent petrolün 105 doların üzerine çıkması akaryakıt fiyatlarına büyük zam olarak yansıyacak. Benzinde bu gece motorine ise yeni haftada fiyat değişecek. Çifte zam 10 lirayı aşacak. Akaryakıt fiyatları inanılmaz rakamlara ulaşacak. Motorinin fiyatı 100 TL sınırına dayanacak.
Petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına yansımaya hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre son dakika değişikliği olmazsa benzinin litre fiyatına bu gece yarısı 3 lira 20 kuruş zam yapılacak.
Güncel akaryakıt fiyatları
Mevcut fiyatlara göre benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası'nda 77 lira 01 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 76 lira 87 kuruşa, Ankara'da 77 lira 98 kuruş ve İzmir'de 77 lira 26 kuruştan satılıyor.
Motorin ise İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 88 lira 98 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 88 lira 84 kuruşa, Ankara’da 90 lira 11 kuruşa, İzmir’de 90 lira 38 kuruşa satılıyor.
Motorine de zam geliyor 100 lira sınırı...
Motorinde ise son dakika değişikliği olmazsa 7 lira 67 kuruş zam yapılacak.
İstanbul’un Avrupa Yakası’nda 96 lira 65 kuruşa, Anadolu Yakası’nda 96 lira 51 kuruşa, Ankara’da 97 lira 78 kuruşa, İzmir’de 98 lira 05 kuruştan depolara doldurulacak.