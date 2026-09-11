Bidiklerinizi unuttun! Akaryakıta çifte zam sonrası 100 lira sınırı ilk kez görülecek Brent petrolün 105 doların üzerine çıkması akaryakıt fiyatlarına büyük zam olarak yansıyacak. Benzinde bu gece motorine ise yeni haftada fiyat değişecek. Çifte zam 10 lirayı aşacak. Akaryakıt fiyatları inanılmaz rakamlara ulaşacak. Motorinin fiyatı 100 TL sınırına dayanacak.