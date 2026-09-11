CHP’li meclis üyesinden bomba itiraf! AK Parti’ye neden oy verdi?

İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Belediye Meclisi’nde seçim yeniden yapıldı. Tekrarlanan seçimin 4. turunda 42 oydan 23’ünü alan AK Parti’li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin, belediye başkan vekilliğine seçildi.

2 İSİM OYUNU DEĞİŞTİRDİ

Seçim sürecinde iki kişinin oy tercihini değiştirmesi dikkat çekti. Yaşanan oy değişikliğinin ardından kararını değiştiren iki kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından konu, tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında gündeme geldi. Gazeteci Ferhat Murat, Üsküdar’daki seçimle ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

Murat, bir CHP Meclis üyesiyle görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren bir CHP Meclis üyesiyle görüştüm. Bana, ‘Son 1 aydır gösterdikleri ilgiyi 2,5 senedir gösterselerdi bu yaşanmazdı. AK Parti döneminde başkanla 3 dakikada görüşürdüm. Şimdi CHP Meclis üyesiyim ama kendi cenazeme bile belediyeden hizmet getiremedim’

dedi.

Yıllardır CHP’de siyaset yapan biri Üsküdar’da AK Parti’ye oy verecek noktaya geliyorsa, bunu o ortamı oluşturanlar düşünsün.”