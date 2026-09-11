İstifa eden İsmail Kartal'ın son kararı belli oldu Aziz Yıldırım duyurdu

Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından İsmail Kartal'ın istifa açıklaması gündeme oturdu. Başkan Aziz Yıldırım'ın “İsmail Kartal görevinin başındadır” sözleri sonrası gözler deneyimli teknik direktörün vereceği karara çevrilmişti.

SON DAKİKA DUYURUSU

Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma beraberliğinin ardından düzenlediği basın toplantısında görevi bıraktığını açıklayan İsmail Kartal ile kulüp başkanı Aziz Yıldırım bir araya geldi.

Yüz yüze gerçekleşen kritik görüşmede yaşanan pürüzler ve soru işaretleri tamamen ortadan kaldırıldı. Sarı-Lacivertli yönetimin kararlı duruşu sonucunda tecrübeli teknik adam görevine devam etmeyi kabul etti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 65 yaşındaki İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de görevine devam edeceğini ve antrenmanlara çıkacağını söyledi.

GERİ DÖNMEMEK ÜZERE İSTİFA EDİYORUM

Maç sonu şok bir açıklama yapan İsmail Kartal, istifa ettiğini duyurmuştu ve şu sözleri kullanmıştı:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Bu akşam kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma gelecek olan antrenöre de şimdiden yardımcı olmak için istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Herkese iyi akşamlar dilerim."

AZİZ YILDIRIM : 'İSTİFAYI KABUL ETMEDİM'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kartal’ın istifa açıklamasının ardından kameraların karşısına geçmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

-"İsmail Kartal ile içeride konuştum, kendisine şişe atılmasını, stres altında olduğunu söyledi. İlaç aldığını söyledi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. İsmail hocanın kafasına su şişesi attılar. Ondan dolayı böyle yaptı. Üzüntülü, sebep bu. Ben onun büyüğüyüm, 'devam edeceksin' dedim, devam edecek. Ben olduğum sürece hocamız İsmail Kartal olacak.

- Şişe atıyorsunuz ya nasıl duracak adam. Ayıptır! Lütfen Fenerbahçe camiasının değerlerine sahip çıkalım. İsmail Kartal görevinin başındadır ama İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Şampiyonlar Ligi maçıdır, iyi oynadık. Sahada bir taktik savaşı vardı."