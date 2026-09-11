Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır

Şampiyonlar Ligi’ndeki Roma karşılaşmasının ardından başlayan teknik direktör krizinde Fenerbahçe kulübü son noktayı koydu. Deneyimli teknik adam İsmail Kartal’ın görevinden ayrıldığına dair iddiaların ardından kulüpten resmi açıklama geldi.

''TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ GÖREVİNİN BAŞINDADIR''

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ayrılık iddiaları yalanlanarak tecrübeli çalıştırıcının takımdaki görevine devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın saat 11.30'da Teknik Teknik Direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

NELER OLMUŞTU?

Roma mücadelesi sonrasında tribünlerden yükselen tepkiler ve saha içi gerginlikler sonrası İsmail Kartal’ın görevini bırakma kararı almıştı.

AZİZ YILDIRIM İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

Kartal'ın açıklaması Fenerbahçe'de büyük hareketliliğe neden oldu. İstifadan önceden haberi olmadığını belirten Aziz Yıldırım, Kartal'ın kararını kabul etmediğini açıkça söyledi. Yıldırım, "İstifa edeceğinden haberim olsa gelir miydim buraya? Hiçbirimizin haberi yoktu" dedi.

Fenerbahçe Başkanı daha sonra çok net ifadeler kullanarak, "İsmail Kartal'ın 'Devam edeceğim' demesine gerek yok, ben onun büyüğüyüm, 'Devam edeceksin' dedim" diye konuştu. Yıldırım ayrıca "Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör. Ben ayrılana kadar buradan gidemez" sözleriyle deneyimli teknik adamın görevde kalmasını istediğini ortaya koydu.