AK Parti'den Erdoğan-Yavaş görüşmesiyle ilgili ilk açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Partimize yoğun bir katılım var. Bugün aramıza katılan belediye başkanı arkadaşlarımıza tebriklerimizi iletiyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Fesih ve tasfiye tamamlanınca yasadan faydalanılacak. Örgütün feshi açısından Irak, İran, Avrupa ve Suriye için ayrı süreç olabilir. SDG'nin feshedilmesi gerektiğini ve silahlı unsurlarının terörden arındırılarak ve Suriyeli olmayan unsurlardan arındırılarak Suriye'ye entegre olmasını ifade etmiştik. Şu anda SDG feshedildi. Entegrasyon sürecini yakinen takip ediyoruz. Fesih sürecinin sahada gerçekleşmesinin bütün etnik, dini gruplar için son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz. Hangi etnik veya dini gruptan olursa olsun hepsinin geleceği için son derece kıymetlidir.

Kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin büyük fedakarlıklarıyla terör vasıtasıyla ülkemize verilmek istenen zararlar her zaman engellenmiştir. Türkiye birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini her zaman korumuştur. Bunun korunmasının bundan sonrasında çok daha kıymetli olduğunu görüyoruz. Herkesin makul bir dil kullanması gerekir. Kullandığınız dil, meşruiyet çerçevesinde başkalarıyla köprü mü oluşturuyor, araya duvar mı örüyor? Her bakımdan sağduyulu bir dil kullanmak önemlidir. Marjinal ajandalar yerine daha kapsayıcı ufukları konuşabilmek önemlidir. Kullanılan dilin, üretilen siyasetin herkes için daha çok oksijen üretmesi lazım.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bir sürü masa kurma girişiminden sonra, Rusya-Ukrayna savaşı uzun soluklu yıpratma projesine dönmüştür. Karadeniz'deki durum son derece sakıncalı hale gelmiştir. İstanbul'da barış masası kurulmalı.

İŞGALCİ İSRAİL'İN SALDIRILARI

Sorunların kaynağı Netanyahu. Bölgede oluşan tablo, saldırgan politikanın sonucu. Yerleşim yerleri gibi ifadeler kullanılıyor. Onlara yerleşimci denmesi, bunu masumlaştıran bir şey. O yerleşimci değil, hırsız.

MEKKE ANLAŞMASI

İçinde olduğumuz güvenlik örgütlerine zıt veya alternatif anlaşmalar yapmıyoruz. Mekke Anlaşması, bölgedeki devletlerin, komşularımızın kendi iradeleriyle barışın korunmasına dönük bir mikromodel olarak ortaya çıkıyor. Tabii ki yeni katılımlar olacaktır ama ittifak henüz çok yeni. Prensiplerinin oturması zaman alacaktır. Olgunlaştıkça bölge barışına ve küresel barışına katkıda bulunacak bir yapı olarak devam edecektir. Burada esas hedef bölge barışının sağlanması ve barışa yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması.

İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINI İŞGAL GİRİŞİMİ

Devletlerin egemenliğine saygı ilkesi ortadan kalktığı zaman, dünya vahşi bir ormana döner. Bugün, devletlerin egemenliğine en büyük saygısızlığı Netanyahu ve şebekesi yapmaktadır. Sadece Suriye topraklarına dönük olarak yapılan bir saygısızlık olarak görmemek lazım. Devletlerin egemenlik ilkesine ve toprak bütünlüğü ilkesine saygı duyan herkesin ve tüm kurumların reddetmesi gereken bir yaklaşımdır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MANSUR YAVAŞ'LA GÖRÜŞMESİ

Gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi takdirleriyle bu randevuları vermektedir. Bildiğim kadarıyla Ahlat dönüşü Sayın Yavaş randevu talep etti. Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığından geldiği için şehirleri daha ileriye götürecek projeler, altyapılar, şehir hayatının standartlarının hayata geçmesi gibi projeler konusunda her zaman çok hassastır. Parti ayrımı gözetmeksizin çeşitli partilere mensup belediye başkanlarına bu randevuları zaman zaman verirler. Tabii Ankara başkentimiz. Ankara'nın yatırım beklentilerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmasından daha doğal bir şey yoktur. NATO Zirvesi'yle Ankara'nın bütün dünyada var olan marka değeri daha çok yükseldi. Bununla da ilgili bir teşekkür ziyareti olduğu ifade ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin başıdır, kendisinden randevu talep eden farklı siyasi partilerden milletvekillerine de belediye başkanlarına da vakit ayırmaktadır. Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış son derece doğal bir görüşmedir. Muhalefetten yapılan yorumlar gördüğümüz kadarıyla, muhalefetin hayatında siyaset, siyasetin standartlarının yükseltilmesi, iyi belediyecilikle ilgili gündem olmadığı için her olaydan spekülasyon çıkarma konusunda son derece iştahlı bir anlayışları var. Onları kendi spekülasyonlarıyla baş başa bırakıyoruz.