Özgür Özel'den Mansur Yavaş açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği görüşmenin yankıları sürerken, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den sürpriz ziyarete ilişkin ilk açıklama geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: MANSUR BEY'İN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNDEN HABERİM VAR

Koza TV'de katıldığı canlı yayın programında Erdoğan-Yavaş görüşmesine değinen Özgür Özel, görüşmeden daha önceden haberinin olduğunu ileri sürdü.

Özel, "Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Birtakım yatırım ve projelerle ilgili randevu talep etmek istediğini bana söylemişti." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'DAN AÇIKLAMA YOK

Mansur Yavaş'ın, CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye katılanlar kervanına katılıp katılmayacağı siyaset kulislerinde oldukça yoğun bir şekilde tartışılırken Erdoğan-Yavaş görüşmesine ilişkin parti bazında ilk açıklamanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce Özgür Özel'den gelmesi dikkat çeken bir ayrıntı oldu.