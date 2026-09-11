CHP'den Mansur Yavaş açıklaması! ''Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette bulunmaması büyük hayal kırıklığı''

CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''Benim için büyük bir hayal kırıklığıdır''

Bir gazetecinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirilmesi istenen Öztrak, "Partimizin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır. Gerçekten büyük hayal kırıklığıdır." dedi.

CHP'nin tehditle ve korkutularak hareket etmeyeceğini söyleyen Öztrak, "Bunun dışında Yavaş'ın açıklamasının takdirini de milletimize bırakıyorum." diye konuştu.

CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye katılması

Bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye katılmasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Öztrak, "Millet bizim partimize belediyeyi teslim etmiş. İktidarda bulunan partinin elindeki yargı gücünü kullanarak bizim belediyelerimizi kendi partisine geçirmeye çalışması açıkçası kabul edilemez. Bir şeyi ortaya açıkça koyar, o da şu, bu ülkeyi yöneten partinin milli iradeye saygısı olmadığını ortaya koyar." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti'deki 6 milletvekilinin CHP'ye geçeceği iddiaları

Öztrak, Yeni Parti'deki 6 milletvekilinin CHP'ye geçeceği iddialarının sorulması üzerine, "Sadece 6 mıymış? Biz CHP olarak buradayız, dimdik ayaktayız. Bizim ilkelerimizi benimseyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen tüm arkadaşlarımıza da kollarımız açıktır." ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş'ın parti değiştirme durumu

Mansur Yavaş'ın parti değiştirme durumu olursa ne tutum takınacaklarına ilişkin soruya Öztrak, "Şunu açıkça ifade etmek isterim, ben Mansur Yavaş adına burada ne yapacağı, ne edeceği konusunda bir şey söyleme durumunda değilim. Ama partimizin görüşlerini daha önce açıkladım." dedi.

Gazetecinin "size gelen bir duyum var mı, şu partiye, bu partiye geçeceği yönünde" sorusu üzerine Öztrak, "Hayır. Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında başka bir duyum yok. Dolayısıyla o açıklamaya da saygı göstermek durumundayız." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu ile görüşecek mi?

Yavaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Öztrak, "Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız CHP'li Mansur Yavaş'tır. Dolayısıyla bu sorduğunuz sorulara açıkçası bir anlam veremedim. Niye görüşme olmasın?" yanıtını verdi.