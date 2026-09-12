Erdoğan'la görüşmesi gündem olmuştu! Çok konuşulacak 'Mansur Yavaş' anketi

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin yankıları devam ediyor. Söz konusu görüşmenin ardından birçok iddia ortaya atılırken Yavaş, yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara’dır” ifadelerini kullanmıştı.

ANK-AR'DAN 'MASNUR YAVAŞ' ANKETİ

Yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korurken Mansur Yavaş’ın siyasi geleceğine ilişkin yapılan anket gündem oldu. ANK-AR tarafından yapılan anketin eylül ayı sonuçları açıklandı.

Söz konusu ankette, vatandaşlara "Sizce Mansur Yavaş bundan sonra ne yapmalı?" sorusu soruldu.

YENİ PARTİ DİYENLERİN ORANI YÜZDE 23,6!

Anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 23,6'sı Yavaş’ın, Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti’ye katılması gerektiğini bildirdi. Katılımcıların yüzde 22,1'i ise Yavaş’ın bağımsız kalması gerektiğini ifade etti.

Anketi yanıtlayan vatandaşların yüzde 14,8’i ise, Yavaş’ın CHP’de kalması gerektiğini bildirirken katılımcıların yüzde 8,7’si AK Parti ya da MHP’ye katılması gerektiğini kaydetti. “Fikrim yok” diyenlerin oranı ise yüzde 25,5 olarak gerçekleşti.

Anketin sonuçları şu şekilde açıklandı:

Yeni Parti'ye katılmalı: Yüzde 23,6

AK Parti veya MHP'ye katılmalı: Yüzde 8,7

Bağımsız kalmalı: Yüzde 22,1

CHP'de devam etmeli: Yüzde 14,8

Fikrim yok: Yüzde 25,5

ERDOĞAN MI YAVAŞ MI?

Öte yandan katılımcılara "Yavaş ve Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Adayı Olması Durumunda Kime Oy Verirsiniz?" diye de soruldu.

Söz konusu anket sonuçları ise şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: 32,1

Mansur Yavaş: 47,7

Oy kullanmam: 10,8

Kararsız: 4,5

Fikrim yok: 4,9

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİ GÜNDEM OLMUŞT

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşmüştü. Yapılan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşmişti.

Görüşmenin ardından kamuoyunda birçok iddia ortaya atılırken Mansur Yavaş, iddialar hakkında bir açıklamada bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tek gündeminin Ankara olduğunu ifade eden Yavaş, “Görüşmede Ankara’nın bekleyen büyük yatırımlarını, metro projelerini, kredi ve onay süreçlerini, hayata geçirmeyi planladığımız büyük fuar alanını ve şehrimizin çözüm bekleyen diğer meselelerini ele aldık. Görüşmemizin gündeminde Ankara vardı.” İfadelerine yer vermişti.

Yavaş, sözlerinin devamında, Yeni Parti lideri Özgür Özel’in ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da görüşmeden haberi olduğunu kaydederek

“Ayrıca bilinmesini isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem de Sayın Özgür Özel’in bilgisi vardı. Dolayısıyla Ankara için gerçekleştirilmiş, amacı ve içeriği son derece açık olan bir görüşmenin başka anlamlara çekilmesini doğru bulmuyorum.”

sözlerini sarf etmişti.