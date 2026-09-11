Oğuz Çetin ikna edemedi 'Geri dönmeyeceğim' diyen İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı

Fenerbahçe'de - Roma maçının ardından istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal ile yollar resmi olarak ayrıldı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal'ı görevde kalmaya ikna etmek için bugün yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Oğuz Çetin- İsmail Kartal zirvesinde beklenen sonuç çıkmadı. İsmail Kartal ile Fenerbahçe'nin yolları resmi olarak ayrıldı.

YARDIMCI ANTRENÖR ÇIKACAK

A Spor'da yer alan habere göre Sarı-Lacivertli kulübün Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmada, takımın başında yardımcı antrenör Dirk Kuyt yer alacak.

TELEFONLARA ÇIKMIYORDU

İsmail Kartal'ın bugün Fenerbahçe'ye döneceği haberleri çıkmıştı. Ancak saat 12.00'daki antremana katılmayan İsmail Kartal, telefonlarını da açmaz olmuştu.

GERİ DÖNMEMEK ÜZERE İSTİFA EDİYORUM

İsmail Kartal krizi Roma maçı sonrasında yaptığı istifa açıklaması ile başladı. Maç sonu şok bir açıklama yapan İsmail Kartal, istifa ettiğini duyurmuştu ve şu sözleri kullanmıştı:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Bundan sonra Fenerbahçeme, futbolcularıma gelecek olan antrenöre de şimdiden yardımcı olmak için istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla...'

AZİZ YILDIRIM : 'İSTİFAYI KABUL ETMEDİM'

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kartal’ın istifa açıklamasının ardından kameraların karşısına geçmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

-"İsmail Kartal ile içeride konuştum, kendisine şişe atılmasını, stres altında olduğunu söyledi. İlaç aldığını söyledi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. İsmail hocanın kafasına su şişesi attılar. Ondan dolayı böyle yaptı. Üzüntülü, sebep bu. Ben onun büyüğüyüm, 'devam edeceksin' dedim, devam edecek. Ben olduğum sürece hocamız İsmail Kartal olacak.

- Şişe atıyorsunuz ya nasıl duracak adam. Ayıptır! Lütfen Fenerbahçe camiasının değerlerine sahip çıkalım. İsmail Kartal görevinin başındadır ama İsmail Kartal'a da bu camia sahip çıksın. Şampiyonlar Ligi maçıdır, iyi oynadık. Sahada bir taktik savaşı vardı."