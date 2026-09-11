Özgür Özel'den Erdoğan-Yavaş görüşmesine ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeyi değerlendirdi.

Nefes yazarı Deniz Zeyrek'e konuşan Özel görüşmenin her aşamasından bilgisi olduğunu belirtti. Özel şu değerlendirmede bulundu:

“Her aşamasından bilgim ve olurum var. Bana dört ay önce gitmek istediğini söylemişti. ‘Git’ demiştim. Öyle havaalanında karşılarken ya da uğurlarken ayak üstü söylendiğinde mevzu kaynayıp gidiyor. Büyük projelere imza atmasını sağlamak için bizzat gidip anlatmak gerek.