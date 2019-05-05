Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ramazan" mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan'ını Twitter'dan paylaştığı mesajla kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun.
İşte Erdoğan'ın ilgili paylaşımı:
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 5 Mayıs 2019
Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun.#HayırlıRamazanlar pic.twitter.com/9S9ZQUzVSD