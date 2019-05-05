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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ramazan" mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Ramazan" mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların Ramazan'ını Twitter'dan paylaştığı mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  şunları kaydetti:

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan  Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile  olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik  içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun.

İşte Erdoğan'ın ilgili paylaşımı: 

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