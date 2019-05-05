Hızır kimdir nasıl görünür Hızır peygamber mi-Hıdrellez 2019

Hızır kimdir, Hızır nasıl görünür, Hızır'ı görmek için hangi duayı okumalı ve Hızır peygamber midir soruları Hıdırellez'in başlaması ile araştırılmaya başladı. Önelikle şunu söyleyelim Hıdırellez bu akşam akşam ezanıyla başlayacak, yarın 6 Mayıs İkindi ezanı ile sona erecek. Bugün Hızır ile Hz. İlyas'ın buluştuğu gün olarak bilinir. Peki Hızır gerçekte kimdir, gerçekten dilekleri yerine getiri mi? İşte Hızır hakkında merak edilenler bilinmeyenler...

Hızır kimdir, insan mıdır yoksa melek mi, Hızır nasıl görünür kimin dileklerini yerine getirir ve Hızır peygamber mi soruları 2018 Hıdırellez'in başlaması ile binlerce kişi tarafından merak edilidi. Hıdırellez bu akşam ezanından sonra başlayacak yarın ikinci ezanında sona erecek.

Peki Hızır kimdir nasıl görünür; Onun ak saçlı, nur yüzlü, sakallı yaşlı bir adam veya dilenci, fakir kılığında göründüğüne inanılıyor. O zor durumdaki insanlara yardım etmesi, iyileri mükafatlandırıp, kötüleri cezalandırması, berekete ve bolluğa kavuşturması gibi özelliklerle biliniyor.

HIZIR KİMDİR? : Hızır'ın kim olduğuna dair çeşitli görüşler var. Tasavvuf çevreleri Hızır'ı bir veli olarak kabul ettiği gibi, onun peygamber olduğunu düşünenler de bulunuyor. Onun ak saçlı, nur yüzlü, sakallı yaşlı bir adam veya dilenci, fakir kılığında göründüğüne inanılıyor. O zor durumdaki insanlara yardım etmesi, iyileri mükafatlandırıp, kötüleri cezalandırması, berekete ve bolluğa kavuşturması gibi özelliklerle biliniyor. Hızır'ın, "hayat suyu" içtiği için sonsuza kadar yaşayacağı da inanışlar arasında yer alıyor.

Hızır'ın İlyas'ın peygamber olduğu konusunda ise genel kabul bulunuyor. Halk arasında kabul edilen inanışa göre, Hızır karaların ve havanın, İlyas ise suların hakimidir ve bu ikisi birleştiğinde, doğada var olan her şeye güç yetecek konuma gelinmektedir.

HIDIRELLEZ'DE NEDEN ATEŞ ÜZERİNDEN ATLANIR? : Hıdırellez günü en yaygın ritüel, nazardan ve hastalıktan korunmak için ateş yakarak üzerinden atlamaktır. Bu ritüel adeta Hıdırellez'le özdeşleşmiştir. Günahlardan arınmak için de bu uygulamaya başvurulduğu ifade ediliyor.

HIDIRELLEZ'DE NELER YAPILMAZ? : 5 Mayıs akşamı evlenme çağına gelmiş kızlara bulaşık yıkattırılmaz. Hıdırellez günü, hiçbir yeşil dalından koparılmaz. Yine Hıdırellez bitene kadar (6 Mayıs ikindi saati) çalışılmaz

HIDIRELLEZ NE ZAMAN BİTER? : 6 Mayıs günü ikindi zamanı Hıdırellezin bittiğine inanılır. Ancak eğlenceler hava kararıncaya değin sürer. Hızır uğrasın dileği bolluk gelmesi anlamında kullanılır