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Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Soruşturma başlatıldı

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Soruşturma başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde alınan güvenlik önlemleri sırasında stat içerisinden fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşım yapan bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Spor Toto Süper Lig'in en kritik mücadelesi öncesi olay çıktı. Stadın içinde görevli olan bir bekçi, sosyal medyada stadın fotoğrafını çekip paylaşınca İstanbul Emniye Müdürlüğü harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray-Beşiktaş takımları arasında oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu Spor Toto Süper Lig Futbol müsabakasından önce alınan tedbirler sırasında, müdürlüğümüz kadrosunda görevli bir çarşı ve mahalle bekçisi tarafından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu içerisinden fotoğraf çekilmesi ve bu fotoğrafın sosyal medya üzerinden paylaşılması konusu ile ilgili olarak, tespiti yapılan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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