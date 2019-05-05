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Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu için Parma'dan resmi transfer açıklaması

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu için Parma'dan resmi transfer açıklaması

Ligde şampiyonluk yarışını kovalayan Beşiktaş'ın yıldız savunma oyuncusu Gary Medel için, Parma kulübünün sportif direktöründen açıklama geldi. 

Siyah beyazlılarda sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edilen Gary Medel için Parma iddiası ortaya atılmıştı. Şilili futbolcunun transferiyle ilgili İtalyan kulübünün sportif direktöründen açıklama geldi. 

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Parma, Gary Medel'in transferiyle ilgileniyor. Şilili futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılabileceği belirtilirken, Parma'nın ilgisi olduğu öne sürüldü.

La Cuarta'ya konuşan Parma Sportif Direktörü Daniele Faggiano, "Gary Medel'i iyi tanıyoruz. O çok ilginç bir futbolcu. Ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Şu anda transfer pazarına girmeyi düşünmüyoruz." dedi.

Copa America'da oynayamayabilir
Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maç sonrası sakatlık yaşadığı belirtilen Medel'in sezonu kapattığı iddia edilmişti. Bu iddialar sonrası Şili basınında da deneyimli futbolcunun Copa America'da olamayacağı yazılmıştı.

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