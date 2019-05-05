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Berat Albayrak'tan AA'ya saldıran İsrail'e sert tepki!

Berat Albayrak'tan AA'ya saldıran İsrail'e sert tepki!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İsrail'in Anadolu Ajansı'na yönelik saldırısıyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

Berat Albayrak, "İsrail'in şiddetini dünyaya duyurmak için çalışan AA'ya saldırısını kınıyorum" açıklaması yaptı.

Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Mübarek Ramazan ayını karşılarken, Gazze yine sivil insanlara yönelik saldırıların hedefi oldu. İsrail’in, masum halkı hedef alan şiddetini ve sadece Gazze’deki tabloyu dünyaya duyurmak için çalışan AA’ya gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyorum.

Ne olmuştu?

İsrail güçleri tarafından Gazze’deki AA ofisinin bulunduğu binaya önce uyarı atışı yapıldı. AA çalışanları, uyarı atışının hemen ardından yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile birlikte binayı boşalttı. Kısa bir süre sonra İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği hava saldırısı sonucu bina tamamen yıkıldı.

Albayrak'ın ilgili Paylaşımı şöyle:

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