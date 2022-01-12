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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'terörist sevgili' üzerinden CHP, HDP ve İYİ Parti'yi vurdu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK parti Grup toplantısında HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı sevgilisiyle fotoğraflarını gösterip, CHP ve İYİ Parti'yi adeta topa tuttu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Meclis Grubu'nda konuştu. Millet İttifakı'nın hala bir cumhurbaşkanı adayı belirleyemediğini hatırlatan Erdoğan, HDP'li Semra Güzel'in terörist sevgilisiyle fotoğrafları üzerinden HDP ve CHP'yi topa tuttu. İşte Erdoğan'ın canlı yayındaki açıklamalarından satırbaşları...

- İktidara takipler ama bir vizyon yok. Karşımıza çıkaracakları aday konusunda anlaşamıyorlar. Saç saça baş başa kavgaya dönüşmüş durumda. Yakında adliyelik olurlarsa şaşırmayın.

- Kendi değimleriyle Atatürk'ün partisi CHP'yi Kandil'in kapı kuluna dönüştürdüler. Bayat taktiklerinde artık deniz tükenmiştir. İyice kontrolü kaybetmeye başladılar. Ağız sihaline tutulmuş kifayetsizler misali hezeyanlarının nereye varacaklarını kendileri de bilmiyor. 

PKK'nın uzantısı bu kadını Meclis'te istemiyoruz

- (HDP'li Semra Güzel) Ortaklarınızdan birinin terör örgütü üyesiyle resimleri yayınlanıyor. Günlerdir bu resimleri izledik. PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Bununla ilgili olarak karma komisyona süratle gönderdik. Karma komisyonda da gereği yapılacak.

- Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. PKK uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz. Cumhur İttifakı gereken her şeyi söyledi, CHP, HDP sen neden susuyorsun?

- Bir şey söylerler ya da söylemezler, biz gerekeni yapacağız. Milletimize bunları anlatacağız. Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlamento olamaz. Parlamentoda demokrasiyi egemen kılmamız lazım.

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