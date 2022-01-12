BIST 2.068
DOLAR 13,85
EURO 15,75
ALTIN 808,37
DÜNYA

Anbean kaydedildi! Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı

ÇEKYA'nın başkenti Prag’da maske takmayan bir kişi, markete girişini engelleyen güvenlik görevlisine yumruk atarak çenesini kırdı.

Çekya’nın başkenti Prag’da arkadaşı ile geldiği bir süpermarkete maskesiz bir şekilde girmek isteyen müşteri, güvenlik görevlisi tarafından uyarıldı. Uyarılara kulak asmayan şahıs, kendisini uyaran görevliyle tartışmaya başladı. Tansiyon giderek yükselirken, öfkeli adam markete girmesini engelleyen güvenlik görevlisine yumruk attı. Görevli ise saldırıya tekme ve tokatla karşılık verdi. Marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından güvenlik görevlisi aldığı darbeler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrollerin ardından çenesinin kırıldığı anlaşılan güvenlik görevlisi ameliyata alındı ve çenesine iki titanyum plaka ile 6 vida takıldığı öğrenildi. Prag polisi ise olay sonrasında kayıplara karşılan saldırganın peşine düşerek saldırganı tanıyanların polisi arayarak bilgi vermelerini istedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ağrılar çeken kadın otobüste doğum yaptı! Dakikalarca alkışlandı: İşte o anlar...
Ağrılar çeken kadın otobüste doğum yaptı! Dakikalarca alkışlandı: İşte o anlar...
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Tv8 Survivor All Star 2022 Dominik'teki ilk oyun öncesi Acun Ilıcalı canlı yayın açtı
Tv8 Survivor All Star 2022 Dominik'teki ilk oyun öncesi Acun Ilıcalı canlı yayın açtı
Ersan Şen'den yargı mensuplarına uyarı: Yanlış iş yapmayın, yarın fatura size kalacak.
Ersan Şen'den yargı mensuplarına uyarı: Yanlış iş yapmayın, yarın fatura size kalacak.
İzmir'de yatalak hastaya ambulans verilmedi: 80 yaşındaki kadın sokaklarda sedyeyle taşındı
İzmir'de yatalak hastaya ambulans verilmedi: 80 yaşındaki kadın sokaklarda sedyeyle taşındı
Cem Küçük maaşına yapılan zam oranını açıkladı! Kübra Par Habertürk'e sinyal çaktı
Cem Küçük maaşına yapılan zam oranını açıkladı! Kübra Par Habertürk'e sinyal çaktı
İstanbul'da telefondan polis telsizi açıp yabancılara kabusu yaşattı! Görüntüler ortaya çıktı
İstanbul'da telefondan polis telsizi açıp yabancılara kabusu yaşattı! Görüntüler ortaya çıktı
Rezalet! 4 yaşındaki yeğenine rakı içirip 'afiyet olsun' diye sosyal medyada paylaştı
Rezalet! 4 yaşındaki yeğenine rakı içirip 'afiyet olsun' diye sosyal medyada paylaştı
Destan 7. bölüm fragmanı
Destan 7. bölüm fragmanı
Yargı 16. bölüm fragmanı
Yargı 16. bölüm fragmanı