POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi kabul etti! Görüşmenin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi kabul etti! Görüşmenin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kabulde Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, İttifak’ın gündemindeki başlıklar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizdeki istikrarsız ortamın NATO Müttefikleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini, Ankara Zirvesi’nde müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirecek ve İttifakın krizlere karşı her daim hazırlıklılığını destekleyecek kararlar alınmasını beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi kabul etti! Görüşmenin detayları belli oldu - Resim: 0

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hava savunma sistemleri başta olmak üzere savunma sanayii alanında kapasitesini her geçen gün artırdığını, müttefik ülkelerle bu alanda iş birliğini daha da geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trans-Atlantik bağın muhafazasının vazgeçilmez önemde olduğunu, Türkiye olarak İttifak’ın Avrupa ayağının daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklediğimizi, bu noktada Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin Birliğin savunma girişimlerinden dışlanmasının, amaca hizmet etmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreçte kendini barışın ve diplomasinin tarafında konumlandırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak Ukrayna-Rusya Savaşı’nın da barışla neticelenmesi için devrede olduğumuzu, müzakerelerin yeniden canlandırılması ve liderler düzeyinde görüşmelere başlanabilmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genel Sekreter Rutte, NATO Ankara Zirvesi’nin hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdiler.

Anadolu Sigorta, Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesine girdi
Anadolu Sigorta, Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesine girdi
Hakan Fidan, yarın İngiltere'yi ziyaret edecek
Hakan Fidan, yarın İngiltere'yi ziyaret edecek
Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Sızran kentinde 2 kişi öldü
Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Sızran kentinde 2 kişi öldü
Şırnak'ta taşlı sopalı kavga! 2'si ağır 30 yaralı
Şırnak'ta taşlı sopalı kavga! 2'si ağır 30 yaralı
Vodafone'dan "Faturana Yansıt" ile 1 liraya kitap kampanyası
Vodafone'dan "Faturana Yansıt" ile 1 liraya kitap kampanyası
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına para ceza
RTÜK'ten 3 televizyon kanalına para ceza
İstanbul'da TOKİ kuraları başlıyor: 3 günde tamamlanacak
İstanbul'da TOKİ kuraları başlıyor: 3 günde tamamlanacak
Trump'ın 'şaşırdım' dediği gemiyle ilgili Çin'den açıklama
Trump'ın 'şaşırdım' dediği gemiyle ilgili Çin'den açıklama
Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 900 milyon TL’yi aştı!
Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 900 milyon TL’yi aştı!
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 34 bin hap ele geçirildi
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 34 bin hap ele geçirildi
Bafetimbi Gomis Galatasaray'a geri mi dönüyor?
Bafetimbi Gomis Galatasaray'a geri mi dönüyor?
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama