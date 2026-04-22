Özgür Özel’den sine-i millet çıkışı: Söz konusu değil, ara seçim yapalım

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile CHP lideri Özgür Özel’in görüşmesinde ara seçim ve sine-i millet tartışmaları öne çıktı. Özel, sine-i millete dönmeyeceklerini vurgulayarak görevlerinin başında olduklarını belirtirken, genişletilmiş ara seçim çağrısını yineledi.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

Kurtulmuş-Özel görüşmesi iki saat sürdü. Özel, Kurtulmuş'a ara seçim ile ilgili dosya sundu.

CHP lideri Özel; Numan Kurtulmuş'tan ara seçimle ilgili siyasi partiler arasında uzlaşma sağlamasını istedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası açıklama yapan Özel, ara seçimin anayasa gereği yapılması gerektiğini belirtip “Meclis Başkanı'nın hepimizi çağırmasını bekliyoruz. Bu konuya ilişkin Danışma Kurulu'nun toplanması gerekiyor. Aksi takdirde partiler de bu çağrıyı yapabilir.” dedi.

SİNE-İ MİLLET TARTIŞMASI: PARTİDE, MECLİS'TE, BELEDİYELERDE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

CHP lideri Özel, sine-i millet tartışmalarına ilişkin ise "Millet eline bayrak verdiyse o bayrağı bırakmayacaksın. Partide, Meclis'te ve belediyelerde görevlerimizin başındayız bunun dışındaki her formülü tüm seçenekleriyle değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

“MANİSA'DAN BAŞLAYARAK SEÇİME GİDELİM"

Ara seçim çağrısını yineleyen Özel, “Seçim bölgem Manisa'dan başlayarak, Manisa'ya sandık koyarak Türkiye'nin en geniş coğrafyasında ara seçime gidelim. Kaçmıyorsanız ara seçimden, elinizi açın, en geniş coğrafyada yapalım. Ara seçimin 8 milletvekili için olanına da 30 vekille olana da genişletilmiş olana da hemen bu haziranda varız.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dünkü grup toplantısında da ara seçim teklifini yinelemişti.

Özel, gerekirse CHP'li 50-55 milletvekilini istifa ettirerek Türkiye’yi genişletilmiş bir ara seçime götürülebileceğini söylemişti.

SİNE-İ MİLLET NEDİR?

Sine-i millete dönmek, Türkiye siyasi tarihinde siyasi temsil meşruiyetini yitirdiği düşünülen TBMM'den çekilerek siyasete halk içinde devam etmek anlamında kullanılan bir ifade. Türkiye tarihinde her dönemde birçok siyasetçi tarafından dile getirilmiş olsa da fiili olarak şimdiye kadar herhangi bir siyasi parti tarafından uygulanmamıştır. İfade, Türkiye siyasi tarihinde çok partili döneme geçişle birlikte kullanılmaya başlandı.

Sine-i millete dönmeyi fiili olarak günümüze dek gerçekleştiren tek kişi 1989'da Turgut Özal'ın cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası milletvekilliği görevinden istifa eden DYP üyesi Murat Sökmenoğlu'dur. Turgut Özal'ın Meclis'te gerekli oy oranını almadan seçildiğini ifade ederek bu durumu protesto amacıyla istifa etmişti.