Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 900 milyon TL’yi aştı!

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 900 milyon TL’yi aşarak 906 milyon 584 bin 966 TL’ye ulaştı. 900 milyon TL’yi aşan ikramiye, hem Çılgın Sayısal Loto’nun hem de Türkiye şans oyunları tarihinin en yüksek ikramiye tutarı!

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 906 milyon 584 bin 966 TL’yi aşarak hem Çılgın Sayısal Loto’nun hem de Türkiye şans oyunları tarihinin bugüne kadarki en yüksek tutarına ulaştı. Çılgın Sayısal Loto’nun büyük ikramiyesi için çekiliş 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 9 Nisan 2025’te gerçekleşen çekilişte Milli Piyango Online’dan oynayarak altı bilen 1 talihlinin kazandığı 756 milyon 28 bin 278 TL’lik ikramiye olmuştu.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır.

Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak eklenebilen SüperStar özelliği için de farklı bir 90 numara içinden 1 adet SüperStar numarası çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 25 TL. SüperStar sayısını oynamak ise 15 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanır

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.