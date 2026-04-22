Hakan Fidan, yarın İngiltere'yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İngiltere'ye yapacağı ziyarette, İngiltere Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper, İngiltere Parlamentosu üyeleri ve diğer yetkililerle görüşecek.

Londra ziyareti kapsamında ayrıca, Bakan Fidan, Oxford Üniversitesi Küresel Tarih Merkezi ve Küresel Düzen Programı ev sahipliğinde yapılacak etkinlikte hitapta bulunacak ve İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.



MASADAKİ BAŞLIKLAR

Fidan'ın muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin olumlu seyrinden duyulan memnuniyeti dile getirmesi, mevcut iş birliği alanlarının daha da genişletilmesi ve ilişkilerin çok boyutlu biçimde derinleştirilmesine yönelik ortak çabaları ele alması bekleniyor.

İki ülke arasında çok iyi düzeyde seyreden ekonomik ilişkilere ivme kazandıracak ve ticaret hacmini artıracak Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin en kısa sürede neticelenmesinin önem arz ettiğine dikkati çekecek Fidan, İngiltere'de yaşayan ve sayıları 500 bine yaklaşan Türk toplumunun iki ülke arasında beşeri, kültürel ve ekonomik bağları güçlendiren en önemli unsurlardan birini teşkil ettiğini belirtecek.

Fidan, Türk vatandaşlarının İngiltere'de süresiz oturum başvurularında yaşanan gecikmelerin yarattığı mağduriyetlere dikkati çekerek bu konuda gerekli adımların ivedilikle atılması yönündeki beklentiyi kayda geçirmesi planlanıyor.

İki ülke arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik güçlü siyasi irade ve kararlılığın mevcut olduğunu vurgulayacak olan Fidan, nükleer enerji ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere, iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliğinin derinleştirilmesine verilen öneminin altını çizecek.

Fidan, Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma alanındaki girişimlerini NATO ile yakın eş güdüm içinde yürütmesinin önemine dikkati çekecek, İran ile ABD arasında Pakistan'ın arabuluculuğunda süren ve kritik bir aşamaya gelinen müzakereler ile Hürmüz Boğazı’na yönelik gelişmeleri ele alacak.