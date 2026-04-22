Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Yıldız futbolcu ile her konuda anlaşıldı
Süper Lig'de bitime 4 hafta kala yarış iyiden iyiye şekillenirken, transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon istenen performansı sergileyemeyen ancak yeni sezona şampiyonluk umuduyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Kadrosunda ciddi bir değişime gitmesi beklenen siyah-beyazlıların ilk transferini sol bek pozisyonuna yapacağı iddia edildi.
Her konuda anlaşmaya varıldı
Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Leverkusen forması giyen Alejandro Grimaldo ile her konuda anlaşmaya vardı.
Haberin devamında siyah-beyazlı kulübün İspanyol oyuncuyu sunulan proje ve takımda üstleneceği rol konusunda ikna ettiği belirtilirken, Grimaldo'nun kariyerine İstanbul'da devam etmeye hazır olduğu aktarıldı.