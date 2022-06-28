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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Madrid'de! 4'lü Zirve başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Madrid'de! 4'lü Zirve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya'ya gitti. İspanya'nın başkentinde dünya liderleriyle görüşecek olan Başkan Erdoğan, kritik zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç ile Finlandiya liderleriyle 4'lü görüşme gerçekleştiriyor..

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NATO öncesi dörtlü zirve başladı. 4'lü zirve öncesi konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Erdoğan ile bugünkü dörtlü görüşmede ilerleme kaydetmeyi umuyoruz. NATO'ya yeni katılacak ülkeler tüm müttefiklerin güvenliğini dikkate almak zorunda." ifadelerini kullandı.

'Tahıl Krizi' açıklaması

Ayrıca Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşı sonrası tüm dünyada etkisini gösteren tahıl kriziyle ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin çabalarından dolayı müteşşekkirim" dedi.

Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki dörtlü görüşmeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katılıyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in ev sahipliğindeki görüşme, basına kapalı yapılıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

Uçak Madrid'e indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Madrid-Torrejon de Ardoz Askeri Havalimanı’na indi.

Uçaktaki Türkiye yazısı dikkat çekti

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçaktaki "Republic of Turkey" yazısının "Republic of Türkiye" olarak değiştirildiği görüldü.

Liderlerle bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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