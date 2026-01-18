Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan 'kara kışlar' klibi sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli değerler ve kararlılığa vurgu yapan sözleri, kendisine ait görüntülerle hazırlanan kısa bir klipte bir araya getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin bağımsızlığı, egemenliği ve milli değerlerine vurgu yaptığı sözleri, kendisine ait görüntülerle hazırlanan kısa bir klipte bir araya getirildi. Klipte Erdoğan’ın “Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez” sözleri öne çıkarken, arka fonda çalan kısa “Çok kara kışlar gördük” şarkısı çalışmaya duygusal bir atmosfer kattı.

Farklı dönemlere ait konuşma ve görüntülerin yer aldığı klip, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğine, kararlılığına ve Türkiye’nin zorluklar karşısındaki direncine vurgu yapıldı.