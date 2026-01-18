BIST 12.669
MEDYA

Gazeteci Zafer Şahin'den kendisine 'yandaş' diyenlere sert cevap

Gazeteci Zafer Şahin, kendisine yönelik "iktidar yandaşı" eleştirilerine sert cevap verdi.

Gazeteci Zafer Şahin TV100'de "Talat Atilla İle Memleket" programına konuk oldu. Zafer Şahin kendisine 'yandaş' diyenlere verirken sert konuştu. 

Şahin, "Korkunç bir dezenformansyonun, manipülasyonun dijital mecralar üzerinden yönetildiği bir süreçte, Alman DW pandemi sürecinde benim ülkemle ilgili "Türkiye'de doktorlar ülkeyi terk ediyor, sağlık sistemi çöktü" yalanını yazarken, Almanya'yı terk eden doktorların sayısı Türkiye'nin 3 katıyken, sen Almanya'yı bırakıp benim ülkemin sağlık sistemini diline dolarsan, ya da 'Katarlı öğrenciler Türkiye'de sınavsız şekilde üniversitelere yerleştirilecek' yalanını yurt dışından fonlanan başka bir site gerçekmiş gibi haber yaparsa, ben bir garip Zafer Şahin olarak buna kendi gücüm ölçeğinde karşı koyuyorsam ve bunun adı yandaşlıksa, ben yandaşım kardeşim." dedi.


Şahin, "Beni iktidarı savunmakla eleştiren tayfaya söylüyorum, sen de lütfen Alman gizli servisinin kontrolündeki İngiliz servisinin kontrolündeki yayın organlarının sözcülüğünü yapma. Bana BND, MI6, CIA ağzıyla konuşma, haber yapma ben de bunları düzeltmeyeyim kardeşim. Ben kendi gazeteciliğimi kendi ülkemin menfaatleri doğrultusunda konumlandırıyorum. Bunun adına sen yandaşlık diyorsan o senin sorunun" şeklinde konuştu.

