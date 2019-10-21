Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü bitirmek için yapılan harekatı bahane edip Forum'a katılmayanlar terörü destekliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nı protesto amacıyla konuşmaktan vazgeçenlerin terörü desteklediğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Sınırları masa başında kurulan devletler hiçbir zaman gerçek devlet olamamıştır." diye konuşan Erdoğan ,"Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler yanlış hesapların bozulmaya mahkum olduğunun örneğidir. Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında ve milletin çıkarlarında gözü yoktur" açıklaması yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Konuşma yapmaktan vazgeçenler teröre destek veriyor"

-Küresel düzeyde bunalımların yaşandığı böylesi bir dönemde meseleleri bir araya gelerek konuşabilmeyi ve çözüm önerileri üretebilmeyi gerçekten önemsiyorum. Daha önce katılacaklarını bildirdikleri halde Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek programlarını iptal edenler aslında bu büyük fırsatı kaçırmışlardır. Türkiye'nin başlattığı harekatı protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum ve terör örgütlerine de destek verdiklerini düşünüyorum. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok.

"Hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yok"

-Bize düşen görev; milletimizin Anadolu’daki bin yıllık varlığına ve gücüne uygun şekilde yeni hedefler, yeni vizyonlar ortaya koyarak yolumuza devam etmektir. Bağımsızlığını kendi gücüyle kazanmış Türkiye gibi birkaç ülke dışında herkes mutsuz sıkıntılı ve zayıftır.

Sınırları terle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin, hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır.



Türkiye'nin hiçbir ülkenin topraklarında, hiçbir toplumun özgürlüğünde veya çıkarlarında gözü yoktur. Biz sadece kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını hukukunu geleceğini savunuyoruz. Türkiye sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır.

Bu bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin asla anlayamayacağı büyük bir erdemdir.

Biz hiçbir ayrım yapmadan, zalime zalim, teröriste terörist, haksızlığa haksızlık, zulme zulüm demeye devam edeceğiz.