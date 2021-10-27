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Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda son dakika açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

*Bugün plan bütçe komisyonunda başlayacak ve 6 Aralık'tan itibaren Genel Kurul'da devam edecek bütçe rakamları enine boyuna değerlendirilecektir.

*Toplam 224 kamu idaresini kapsayan ödeneklerin dağılımı, ülkemizin kalkınma hedeflerini ve milletimizin gerçeklerini gözeten adil bir anlayış ile yapılmıştır.

*En büyük ödeneği yine her yıl olduğu gibi eğitim almıştır. Sağlık alanında da iddi kaynak ayırdık.

*Sanayicimizden esnaf ve zanaatkarımıza kadar her kesim bütçenin kayda değer kalemleri arasında yer alıyor. Savunma sanayimizi güçlendirecek bütçeyi de ihmal etmedik.

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