Cumhur ittifakı kendi göbeğini kendi kesecek...

Hep yazdım...

Yine yazıyorum...

Eğer Cumhur ittifakı 2019 yerel seçimlerinde kaybettiği İstanbul ve Ankara'da aldığı oyları korursa iki Büyükşehri de kazanmaması için hiç bir neden yok...

Bu kadar net...

Yeter ki kendi gücünü korusun..

Bakın..

Tablo ortada...

Ankara’da 2019’da ne oldu?

Mansur Yavaş ( 1.662.183 oy)

Mehmet Özhaseki ( 1.537.694 oy )

FARK 125 BİN OY

Bakalım

İstanbula..2019

Ekrem İmamoğlu ( 4.169.765 oy )

Binali Yıldırım ( 4.156.036 oy )

FARK 13 BİN OY

Şimdi bir düşünün...

2019'daki muhalefet bloğunu..

CHP, İYİ Parti, HDP, SP, Davutoğlu, Babacan, Gül ve FETÖ …

Hepsi birden Ekrem İmamoğlu'nu açıktan desteklemiş...



Sonucunda Ekrem Bey 13 bin oy farkı ile kazanabilmiş...

Şimdi böyle bir blok var mı?

Yok...

Şimdi DEM/PKK ile açıktan işbirliği yapan CHP yok mu?

Var...

Öyle ki ' DEM ile işbirliği yapmam' diyen kendi partisinden bir Belediye Başkanını azarlayıp tepki gösterip rest çekecek kadar içine DEM kaçmış bir İBB Başkanı İmamoğlu var!..

Hangi Milliyetçi bu kez Ekrem beye oy verecek...

Para kulesini yazmıyorum!..

Herkes neyin ne olduğunu biliyor...

Ve Murat Kurum gibi liyakat olarak İstanbulun sorunlarını rahatlıkla çözebilecek güçlü ve sağlam bir iradeye sahip başkan adayı gerçeği var...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı döneminde tarih yazmış...

Neler yapmış neler?

Deprem bölgelerinde, sel bölgelerinde halkla iletişimi...

Türkiye'nin dört bir köşesinde kentsel dönüşüm ağları, millet bahçeleri, tarih yazan sıfır atık projesi...

Anlatmaya gerek var mı?

Kentsel dönüşüm yani İstanbulu depreme hazırlamak onun işi...

Çünkü tam biçilmiş kaftan...

Keza İstanbulun bitmeyin ulaşım çilesini yine o çözecektir....

Ortaya konan muhteşem projeyi şahit olmadık mı?

Yaparsa Tayyip Erdoğan yapar...

Yaptıda...

Marmaray ve Avrasya Tüneli hayaldi gerçek olmadı mı?

Doğru ekonomik sorunlar var ülkede...

Ama bu sorunları çözecek olan yinede Tayyip Erdoğan gerçeği değil mi?

'Yerel seçimlerde oy vermeyip cezalandıralım' demek büyük bir hata olur ki bu ülkeye gördük ki bir çivi çakamayanların değirmenine su taşırız..

O nedenle bu seçimlere İstanbul halkı hizmeti daha iyi kim getirecek, sorunları kim çözecek sorusuna cevap arayarak sağduyu ile oyunu kullanmalı...

Elini vicdanına koyan herkes için cevap Murat Kurum'dur...

Ben aileminin, evlatlarımın güvenli bir İstanbul'da yaşamasını istiyorum.

Peki siz...

Ne demişler..

'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz...'

Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum'u kıyaslamak Murat Kurum'a hakaret olur ki hiç bir benzer yanları yok!..

Biri hizmete odaklı diğeri siyasete odaklı...

Öyle siyasete odaklı ki..

Üstat İhsan Aktaş bugünkü yazısında şöyle diyor..

'İBB Başkanı kamu kaynakları ile her gördüğünü satın alıyor. 514 milyar bütçesi olan kentte zerre iş yapılmadıysa; gelsin delege satın almak, gelsin meclis üyesi satın almak, gelsin küçük partileri satın almak… Korkarım bu gidişat siyasetin genetiğini bozacak. Görelim Mevla neyler.'

İmamoğlu ile Murat Kurum'u aynı potada değerlendirmek o nedenle Kurum'a hakaret olur...

Sevgili dostlar...

İstanbul'un siyasetçiye değil hizmet adamına, tüketen değil sürekli üreten, yönettiği şehrin sorunlarını çözen bir Başkana ihtiyacı var...

O ihtiyaç Murat Kurum'dur...

O nedenle diyorum ki...

Cumhur ittifakı 2019 seçimlerindeki oylarını korursa İstanbul ve Ankara'da seçimler kazanılır...

Yani asla hayal değil...

Gelelim Ankara'ya..

Manzara aynı..

Mehmet Özhaseki aynı muhalefet bloğu karşısında 125 bin oy farkı ile seçimi kaybetmiş...

Nedenlerini niçinlerini sorgulamaya gerek yok..

Ama Ankara'da Milliyetçi tabanın Ankaralı değil diye Özhaseki'ye karşı oylarını Mansur Yavaş'a verdiği biliniyor...

En çarpıcı örneği Keçiören'de ilçe başkanlığını Turgut Bey rahat şekilde kazanırken ne Keçiören'de özellikle Milliyetçi kesimin oyları ile Mansur Yavaş'ı Büyükşehir'de farklı şekilde öne çıkmıştı...

Ama bu kez manzara farklı...

Ülkücü camianın içinden bir başkan adayı...

Hemde Ankaralı...

Hemde iyi bir tabanı olması gereken bir isim..

Turgut Altınok...

Ve..

İYİ Partinin Cengiz Topel Yıldırım gibi son erece etkili bir adayı var ki bence bu seçim sürecinin açıklamaları ile en başarılı Büyükşehir Belediye Başkan adayı kendisi olmuştur...

Cengiz bey kaybetsede Ankara siyasetinde bundan böyle olacaktır...

Olmalı da...

Önemli bir oy alacağını düşünüyorum..

Alacağı oylarında Mansur Yavaş'a giden oylardan olacağını görmemek mümkün mü?

Kime yazar...

turgut Altınok'a..

O nedenle..

Eğer AK Parti Ankara'da 2019 seçimlerindeki oylarını korursa bu seçimi Turgut Altınok kazanır...

Çünkü 2019'da Yavaş'ın aldığı MHP oylarıda önemli derecede Altınok'a gelecektir..

ve de DEM Parti ile işbirliği yapan bir Mansur Yavaş gerçeği ortaya çıkmışken hangi ülkücü gidip Yavaş'a oy verir!..

Özetle..

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik anketler üzerinden yapılan algı operasyonlarına kanmayın...

2019'dan bugüne 5 yıl geçti...

İki hayal kırıklığı yaratmış Büyükşehire Belediye Başkanını kazanırlar diye gösterenlere kanmayın...

Var mı 2019'daki güçleri...

Yok...

İstanbul geleceğini kurtarmak istiyorsa, İstanbullu evlatlarının, torunlarının daha güvenli, daha huzurlu bir İstanbul'da yaşamlarını istiyorsa Murat Kurum son şanstır..

Yarın keşkesi yok...

Oyuna gelmeyin...

Cumhur ittifakının her bir teşkilatı her bir seçmeni partilerinin ve adaylarının arkasında durursa hem İstanbul hem Ankara kazanılır..

Bu seçimlerde Cumhur ittifakının rakibi Cumhur ittifakının kendisidir ..

AK Partinin rakibi AK Partidir...

Önemli olan belirttiğim gibi 2019 seçimlerindeki oylarını korumak şart!..

Noktayı koyalım...

Diyorum ki...

31 Martta...

Cumhur ittifakı seçmeni kendi göbeğini kendi kesecek...

Rakipleri CHP ( Ne İmamoğlu ne de Yavaş) değil..

Kendileri...



