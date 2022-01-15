Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı herkes 'yok artık' dedi

Futbolun yaşayan efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo ilerleyen yaşına rağmen performansıyla parmak ısırtmaya devam ediyor. Ünlü yıldız 42 yaşına kadar futbol oynamak istediğini söyledi.

Abone ol

Kariyeri başarılarla dolu Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo son açıklamasıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

ESPN Brazil’e açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, altı yıl daha futbol oynamayı planladığı belirtti.

36 yaşındaki Portekizli yıldız kariyeriyle ilgili, “Kendimi 30 yaşında hissediyorum. Vücuduma iyi bakıyorum ve zihinsel olarak iyi durumdayım. 33 yaşından sonra öğrendiğim en önemli şey, neye ihtiyaç duyarsanız vücudunuz uyum sağlıyor. Ama gerçek savaş zihinsel oluyor. Son dönemde zihinsel çalışmalara daha fazla önem verdim. 40,41 ya da 42 yaşına kadar futbol oynamaya devem etmek ve neler olacağını görmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Evine oksijen kabini yaptırmıştı

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, fizik ve kondisyonunu korumak için yaptığı yatırımlara İngiltere'de de devam ediyor.

Daha önce Manchester'daki evine 50 bin dolar değerinde buz odası yaptıran 36 yaşındaki Ronaldo, bu kez de oksijen kabini yaptırdı.

The Sun'da yer alan habere göre; yüksek teknoloji ürünü olan oksijen kabini sayesinde gökyüzündeki saf hava, doğrudan vücudundaki kan plazmasına enjekte edilecek ve böylece vücuttaki hasarlı bölgeler doğal bir şekilde onarılmış olacak.