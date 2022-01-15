MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu belli oldu Eren mi Hasan mı?

MasterChef Türkiye'nin bu sezon şampiyonu belli oldu. 6 aylık zorlu mücadelenin sonunda Eren ve Hasan finale kaldı. Hasan ve Eren final gecesinde son tabaklarını tadıma sundu. MasterChef Türkiye 2021'in şampiyonu Eren oldu.

Abone ol

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye 2021'de şampiyonluk kupasını kaldıran isim nefes kesen bir mücadele sonunda belli oldu. İddialı isimleri eleyerek finale kalan Eren ve Hasan, canlı yayında karşı karşıya geldi. Final etabına, eski sezon yarışmacıları ve finalistlerin aileleri de katıldı.

Perşembe günü ilk turu yapıldı

MasterChef 2021’de aylar süren mücadele sonunda finalin ismi Eren–Hasan olmuştu. İki yarışmacı, MasterChef’in 13 Ocak Perşembe bölümünde büyük finalin ilk turunda karşı karşıya geldi. İki günlük büyük final maratonu ilk gününde yarışmacılar, hayatlarını değiştiren yemekleri yaptı.

Büyük finalin ilk günü olan perşembe gecesi yarışmacılar ilk etapta, yarışmada ilk hazırladıkları yemeğin malzemesi ile aynı yemeği bir kez daha yapmak için mutfağa girdi. Bu etap için şeflerin yarışmacılara verdikleri süreyi duyurmasının ardından Eren ve Hasan kazanmak için adeta canını dişine taktı. Süre sonunda yarışmacılar hazırladıkları ilk tabakları şeflere sundu. Şeflerin verdikleri puanlara göre birinci oyunda Eren 24, Hasan 20 puan aldı.

İkinci oyunda ise bu kez şefler finalistlerden dört ana malzemeden yaratıcı Yemek yapmalarını istedi. Bu sade ve lezzetli yemek turu için de verilen sürenin bitiminde şefler, yarışmacılara on üzerinde puan verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in ikinci turda verdiği puan sonuçlarına göre Eren 19, Hasan 19 puan aldı. Üçüncü oyun sonunda Eren 65, Hasan 59 puan topladı.

Büyük finalin ikinci turu

İki yarışmacı, MasterChef’in 14 Ocak Cuma günkü bölümünde büyük finalin ikinci turunda karşı karşıya geldi. İki finalist, şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

Finalde imza tabağı

Üç oyunda oluşan final gecesinde önce Türk mutfağı ve uluslararası mutfaktan birer menü hazırlandı. Bu yemekler için şeflerin verdiği puanlar sonrasında canlı yayına geçildi. Canlı yayında ise Hasan ve Eren, imza tabağını hazırladı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna Şeflerin vereceği puanlar sezonun kazananını belirledi.

MasterChef 2021'de şampiyon kim oldu

MasterChef Türkiye 2021 sezonu final gecesinde yarışmacılara cuma günü verilen puanlar eklendi. Böylece bir önceki günkü oylar ile beraber toplamda üç oyun sonunda 134 puan alan Eren MasterChef 2021 şampiyonluğuna adını yazdırdı. Hasan MasterChef'i 127 puanla tamamladı.

Şampiyona otomobil ödülü

Geçen yıl otomobil olarak verilen büyük ödül bu yıl da otomobil olarak açıklandı.

Eren ve Hasan ne dediler?

Masterchef 2021'in birincisi Eren şunları söyledi: Verdiğim sözü tuttum şef. Yine çok uzun bir yol oldu ama Hasan da ben de şampiyonuz şu an. Bence iki tane şampiyon var. Biri Hasan ikincisi benim.

Hasanise yaptığı açıklamada, "Başımız dik alnımız açık, 6 ay boyunca burada yarıştık. Bizi en yakın siz biliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.