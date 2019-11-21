CHP'li vekillerin 'Vakıf ortada yok' iddiası fos çıktı

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının toplamış olduğu paraların ne olduğu tartışma konusu olmuş CHP'li vekiller konuyu suç duyurusunda bulunmaya kadar taşımıştı. Detaylı bir araştırma yapıldığında ise meselenin aslının hiç de kamuoyuna yansıtıldığı gibi olmadığı ortaya çıktı.

Son günlerde özellikle bazı internet sitelerinin ısrarla gündemde tutmaya çalıştığı “Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı”yla ilgili olumsuz haberlerin asılsız iddialardan öteye gidemediği anlaşıldı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in başını çektiği bir grup CHP'li vekil vakfın toplamış olduğu ve 300 milyon lirayı aşan paranın ne olduğunu sorgulamak için vakıf binasına gitmişti. Binada vakfa ait bir ize rastlamadıklarını ifade eden vekillerin bu hamlesi de '309 milyon lira toplayan 15 Temmuz Vakfı ortada yok' şeklinde haberleştirilmişti.

CHP'li vekiller yanlış binaya gitmiş

Konuyla ilgili ulaştığımız yetkililer durumun küçük bir hatadan kaynaklandığını açıklayarak CHP'li vekillerin yanlış binaya gittiğini ifade etti. Vakfın adresinin ''Kale mh Işıklar cad No 16 Ulus/Altındağ /Ankara'' olduğuna dikkat çeken yetkililer, sehven yazılırken 16 yerine 6 yazıldığı için vekillerin vakıf binasını bulamadıklarına dikkat çekti. Ayrıca söz konusu yanlışlıktan ötürü Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne resmi yazı yazıldığı da açıklandı.

Toplanan para ne oldu?

Açılan bağış kampanyası neticesinde toplanan paranın da Mütevelli Heyeti tarafından nasıl değerlendirileceğine karar verileceği ifade edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; '25 Temmuz 2016/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile 15 temmuz Dayanışma Kampanyası için toplanan 310 milyon 236 bin 121 TL, nemalanmış haliyle 338 milyon 971 bin 331 TL ile 10 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen Beşiktaş patlaması sonrasında toplanan 52 milyon 29 bin 365 TL, nemalanmış haliyle 58 milyon 262 bin 47 TL Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde tek hazine hesabı uygulaması kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nda tek idare tahsilat hesabında tutulmakta olup vakfın hesabına aktarılacaktır''

Böylelikle CHP'li vekillerin toplanan paranın adeta yok olduğu şeklindeki iddialarının da asılsız olduğu anlaşılmış oldu. Öte yandan söz konusu binanın Aile çalışma ve sosyal hizmetler Ankara il müdürlüğüne tahsisli olup Vakfa tahsisinin talep edildiği ve Vakıf Mütevelli Heyeti tamamlanınca bu binada faaliyete başlanacağı da açıklandı.

İşte söz konusu açıklamanın yer aldığı o belge ve Vakfın Kullandığı binadan bazı fotoğraflar.