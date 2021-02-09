CHP'den istifa eden Muharrem İnce Cumhur İttifakı'nın ağzıyla mı konuştu?

Ne dedi Muharrem İnce?

- Atatürk'e Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum...

- Atatürk'e 'kefere' diyenlerle yolumu ayırıyorum...

- Fetöcü ve Soroscu'ları koruyanlarla yolumu ayırıyorum...

- Biden'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum...

- Türkiye maalesef Azerbaycan'a cihatçı ve silah gönderdi" diyenlerle yolumu ayırıyorum...

- "Libya'da ne işimiz var? diyenlerle yolumu ayırıyorum...

Cumhur İttifakı ağzı mı bu ifadeler?

Canan Kaftancıoğlu'nu Cumhur İttifakı mı konuşturdu? Mehmet Bekaroğlu'nun Atatürk ile ilgili o çirkin sözlerini Cumhur İttifakı mı söyletti? Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ne işimiz var Libya'da" sözlerini Cumhur İttifakı mı dile getirdi? CHP'li Ünal Çeviköz'ün Biden'den demokrasi dilenmesini Cumhur İttifakı mı istedi?

Böyle olacağı belliydi!

İnce'nin gidişini çok önceden "Saray"a bağlamışlardı. Tayyip Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye para verip parti kurduracağını bile bizzat Kemal Kılıçdaroğlu ima etti! Muharrem İnce'den yüksek perdeden itiraz gelince "Ben onu kastetmedim" diyerek çark etti CHP lideri. Faik Öztrak dün malumun ilanını yaptı, Kılıçdaroğlu'nun geçmişteki iftirasını tekrarladı.

Muharrem İnce ile dün telefonla konuştum, tüm bu saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu söyledi. İstifa açıklamasında en çok Cumhur İttifakı'nı, yani Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiğini hatırlattı:

- Türkiye'de muhalefet olmadığını, iki ayrı iktidarın olduğunu belirttim. Erdoğan'ın istifasına güçlü ifadelerle vurgu yaptım. Cumhur İttifakı ile asla hareket etmeyeceğimi söyledim. Daha ne diyeyim Hadi Bey? Arkamdan söylenenlere itibar etmiyorum.

CHP'nin "Saray yaftası" sürecek gibi.

Muharrem İnce'nin yapması gereken şudur; gülüp geçmek!

Çok sık karşılaştığı bir soru vardı Muharrem İnce'nin:

- O gece neredeydi?

Bin defa cevap verdi ama...

Hakikate tıkalıydı kulaklar...

"O gece neredeydi?" sorusunu Muharrem İnce'yi itibarsızlaştırmak için kullanıyorlardı çünkü. Şimdilerde "Saray"ı dillerine dolamalarının nedeni de bu! Başka argüman kalmadı ellerinde, ya "bölücü" olmakla suçlayacaklar (başladılar bile) ya da "Saray yaftası" yapıştıracaklar.



Muharrem İnce'yi bu sözlerle hata yapmaya zorlayacaklar. Başarılı olacaklar mı peki? Başarılı ya da başarısız olmaları Muharrem İnce'ye bağlı!

Bekleyip görelim!

İKTİDAR MEDYASININ İNCE'YE DESTEĞİ

Muharrem İnce'nin istifa açıklamasını bir çok kanal canlı yayımladı. CNNTürk, Habertürk, TGRT Haber, ahaber ve diğerleri...

Muharrem İnce'nin açıklaması günün manşeti miydi?

Ya da şöyle sorayım.

Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın buluşması mı manşetti, yoksa Muharrem İnce'nin istifa açıklaması mı?

Halk TV, az biraz gördü İnce'yi...

KRT hiç görmedi...

Merdan Yanardağ'ın Tele1'i de tercihini Muharrem İnce'yi görmemekten yana kullandı. Yani, onların manşeti Davutoğlu ve Babacan buluşması oldu.

Muharrem İnce ise diğer kanalların manşetindeydi.

Hangisi doğru yaptı sizce?