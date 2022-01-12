BIST 2.063
DOLAR 13,81
EURO 15,70
ALTIN 807,97
MEDYA

Cem Küçük maaşına yapılan zam oranını açıkladı! Herkes maaşını merak etti

Habertürk canlı yayınında ekonomiyi konuşan konuklardan Cem Küçük, maaşına yapılan zamdan memnun olduğunu belirtirken, sunucu Kübra Par da "İnşallah" diyerek karşılık verdi.

Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları, asgari ücrete yapılan zamdan önce Habertürk yazarları Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Ebru Baki tarafından eleştirilirken Nagehan Alçı, gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu söylemiş, maaşına yüzde 40 zam istemişti. Dün gece Habertürk TV'de Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net'te ekonomi gündemi de ele alındı.

Programda mal ve hizmetlere yapılan zamlarla çalışan kesimin maaşlarına yapılan zamlar karşılaştırılırken gazeteci Cem Küçük, dikkat çeken bir çıkışta bulundu. Cem Küçük, şahsen çalıştığı kurumun kendisine yüzde 30-35 civarında zam yaptığını ve bu durumdan memnun olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine sunucu Kübra Par da gülümseyerek "İnşallah" sözüyle karşılık verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kahramanmaraş'ta küçük çocuğa 4 sokak köpeği saldırdı! Canını zor kurtardı
Kahramanmaraş'ta küçük çocuğa 4 sokak köpeği saldırdı! Canını zor kurtardı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Domenec Torrent Galatasaray'da işbaşı yaptı
Domenec Torrent Galatasaray'da işbaşı yaptı
KANAL D Neler Oluyor Hayatta'ya öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi Merve Yıldız'dan şok açıklamalar
KANAL D Neler Oluyor Hayatta'ya öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi Merve Yıldız'dan şok açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'terörist sevgili' üzerinden CHP, HDP ve İYİ Parti'yi vurdu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'terörist sevgili' üzerinden CHP, HDP ve İYİ Parti'yi vurdu...
Ağrılar çeken kadın otobüste doğum yaptı! Dakikalarca alkışlandı: İşte o anlar...
Ağrılar çeken kadın otobüste doğum yaptı! Dakikalarca alkışlandı: İşte o anlar...
Tv8 Survivor All Star 2022 Dominik'teki ilk oyun öncesi Acun Ilıcalı canlı yayın açtı
Tv8 Survivor All Star 2022 Dominik'teki ilk oyun öncesi Acun Ilıcalı canlı yayın açtı
Doğu Perinçek'ten 'ABD işgal edecek' iması! 'Türkiye seçime giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak'
Doğu Perinçek'ten 'ABD işgal edecek' iması! 'Türkiye seçime giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak'
Ersan Şen'den yargı mensuplarına uyarı: Yanlış iş yapmayın, yarın fatura size kalacak.
Ersan Şen'den yargı mensuplarına uyarı: Yanlış iş yapmayın, yarın fatura size kalacak.
İzmir'de yatalak hastaya ambulans verilmedi: 80 yaşındaki kadın sokaklarda sedyeyle taşındı
İzmir'de yatalak hastaya ambulans verilmedi: 80 yaşındaki kadın sokaklarda sedyeyle taşındı