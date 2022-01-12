BIST 2.061
DOLAR 13,81
EURO 15,69
ALTIN 807,44
GALATASARAY

Domenec Torrent Galatasaray'da işbaşı yaptı

Kulüp başkanı Burak Elmas ile bir araya gelen İspanyol teknik direktör, ardından sarı-kırmızılı takımdaki ilk antrenmanını yaptırdı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında ilk antrenmana çıktı. Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra anlaşma sağlanan 59 yaşındaki teknik adam, dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

Alınan bilgiye göre sabah kulüp başkanı Burak Elmas ve bazı yöneticilerle Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelen Torrent, kısa bir görüşme yaptı. Daha sonra tesisleri gezen Torrent, bazı notlar aldıktan sonra antrenman sahasında incelemelerde bulundu. Ardından çıktığı ilk antrenmandan önce saha ortasında futbolculara bir toplantı yapan Domenec Torrent, ilk çalışmasını yaptırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sultangazi'de kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı
Sultangazi'de kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
KANAL D Neler Oluyor Hayatta'ya öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi Merve Yıldız'dan şok açıklamalar
KANAL D Neler Oluyor Hayatta'ya öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi Merve Yıldız'dan şok açıklamalar
Anbean kaydedildi! Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı
Anbean kaydedildi! Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı
Ağrılar çeken kadın otobüste doğum yaptı! Dakikalarca alkışlandı: İşte o anlar...
Ağrılar çeken kadın otobüste doğum yaptı! Dakikalarca alkışlandı: İşte o anlar...
Doğu Perinçek'ten 'ABD işgal edecek' iması! 'Türkiye seçime giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak'
Doğu Perinçek'ten 'ABD işgal edecek' iması! 'Türkiye seçime giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak'
Ersan Şen'den yargı mensuplarına uyarı: Yanlış iş yapmayın, yarın fatura size kalacak.
Ersan Şen'den yargı mensuplarına uyarı: Yanlış iş yapmayın, yarın fatura size kalacak.
İzmir'de yatalak hastaya ambulans verilmedi: 80 yaşındaki kadın sokaklarda sedyeyle taşındı
İzmir'de yatalak hastaya ambulans verilmedi: 80 yaşındaki kadın sokaklarda sedyeyle taşındı
KKTC'de izleyenleri şaşırtan canlı yayın kazası! Davetsiz misafir programı bastı
KKTC'de izleyenleri şaşırtan canlı yayın kazası! Davetsiz misafir programı bastı
Cem Küçük maaşına yapılan zam oranını açıkladı! Kübra Par Habertürk'e sinyal çaktı
Cem Küçük maaşına yapılan zam oranını açıkladı! Kübra Par Habertürk'e sinyal çaktı