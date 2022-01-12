BIST 2.061
DOLAR 13,81
EURO 15,69
ALTIN 807,44
YEREL

Kahramanmaraş'ta küçük çocuğa 4 sokak köpeği saldırdı! Canını zor kurtardı

Kahramanmaraş'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir çocuk elektrik direğine tırmanarak kurtuldu. O anlar, cep telefonu ile kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu ilçesinde yolda yürüyen bir çocuk 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuk, canını kurtarmak için yakındaki elektrik direğine tırmandı. Çocuğun sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığını gören bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla o anı kaydetti. Korku ve panik yaşayan çocuk, direğin başında köpekleri ayaklarıyla kovalamaya çalıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Domenec Torrent Galatasaray'da işbaşı yaptı
Domenec Torrent Galatasaray'da işbaşı yaptı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Sultangazi'de kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı
Sultangazi'de kuyumcuda içinde 500 bin liralık altın olan çantayı böyle çaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'terörist sevgili' üzerinden CHP, HDP ve İYİ Parti'yi vurdu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'terörist sevgili' üzerinden CHP, HDP ve İYİ Parti'yi vurdu...
Anbean kaydedildi! Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı
Anbean kaydedildi! Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı
Tv8 Survivor All Star 2022 Dominik'teki ilk oyun öncesi Acun Ilıcalı canlı yayın açtı
Tv8 Survivor All Star 2022 Dominik'teki ilk oyun öncesi Acun Ilıcalı canlı yayın açtı
Doğu Perinçek'ten 'ABD işgal edecek' iması! 'Türkiye seçime giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak'
Doğu Perinçek'ten 'ABD işgal edecek' iması! 'Türkiye seçime giderken ABD silahlı şiddet uygulayacak'
Ersan Şen'den yargı mensuplarına uyarı: Yanlış iş yapmayın, yarın fatura size kalacak.
Ersan Şen'den yargı mensuplarına uyarı: Yanlış iş yapmayın, yarın fatura size kalacak.
İzmir'de yatalak hastaya ambulans verilmedi: 80 yaşındaki kadın sokaklarda sedyeyle taşındı
İzmir'de yatalak hastaya ambulans verilmedi: 80 yaşındaki kadın sokaklarda sedyeyle taşındı
KKTC'de izleyenleri şaşırtan canlı yayın kazası! Davetsiz misafir programı bastı
KKTC'de izleyenleri şaşırtan canlı yayın kazası! Davetsiz misafir programı bastı