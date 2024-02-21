Çekya'dan Rusya adımı! Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Çekya’da Rusya’nın Prag Büyükelçisi Alexander Zmejewski'nin tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın ölümü nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Daniel Drake, basına yaptığı açıklamada, Rus Büyükelçi'nin Navalnıy’ın tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesi nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını kaydetti.

RUS BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞIRILDI

Drake, "Büyükelçi, Navalnıy’ın ölümüne ilişkin ayrıntılar ve (Rus) yetkililerin cesedi ailesine teslim etmeyi reddetmesine yönelik durumu açıklamak üzere çağrıldı." ifadesini kullandı.

Avrupa'da Hollanda, Norveç, İsveç ve İngiltere gibi ülkeler de Navalnıy’ın ölümü nedeniyle Rus Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri, mahkum muhalif Aleksey Navalnıy’ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını 16 Şubat'ta bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Federal Cezaevi Hizmetlerinin belirli kurallar çerçevesinde Navalnıy’ın ölümünün nedenlerini araştırdığını ve bunun için herhangi bir talimata gerek olmadığını ifade ederek, "Doktorlar gerekli araştırmaları yapacaktır." demişti.