Çek yasası tehlikesi saatli bomba gibi!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkın hiç bir sorununa kayıtsız kalmadığını söylemek gerekir!..

Yeter ki net bir şekilde önüne getirilsin…

20 yıllık AK Parti iktidarında yaptıkları yapacaklarının teminatıdır..

Bunu yaşadık gördük…

Bir esnaf kardeşimiz bu sorunu yazınca saatli bomba haline gelen Çek yasası sorununu gündeme getirmek gerekti…

Bakın neler yazmış!..

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Şu anda 250 bin esnaf ve iş insanı son derece önemli bir sorun ile karşı karşıya…

5941 sayılı çek yasası ile 30 Haziran 2022 itibariyle 250 bin esnaf ve iş insanı hapse girmekle karşı karşıyadır.

Neden mi?

Daha önce 2012 yılında çeke hapis kaldırılmış, 2016 yılında tekrar kanunlaşmıştı.Şu anda ise 30 Haziran 2022 tarihine kadar borçlu borcunun %10’unu yatırıp kalanını da 15 taksitle öderse hapisten kurtulmuş oluyor, ancak borç yine de bitmiyor.

Borcunu ödemeyen esnaf hapse düşüyor hem hapis yatıyor üstelik 5 sene sonra hapisten çıktıktan sonra da borç bitmiyor.

Bir suça 2 ceza uygulanıyor.

Aynı ceza senet, banka, vergi borcu olana uygulanmıyor. Sadece Çek’e uygulanıyor.



Bu esnafların en az %70’i Ak Parti seçmendir. Ak Parti Genel Merkezinin bu konuya acilen eğilmesi önemlidir.



Hapse giren kişinin borcunu ödemesi mümkün değildir.



Normalde bu yasa anayasada yer alan 38.maddeye göre “hiç kimse sözleşmelerden doğan yükümlülüğü yerine getiremediği için özgürlüğü kısıtlanamaz” maddesine aykırıdır.



Esnaf ve iş insanlarının çoğu 2018’de devletimize yapılan Rahip Bronson operasyonunda sıkıntıya düşmüş, daha sonra pandemi ve ekonomik darboğaz ile beraber başka başka iş insanları da işlerini kaybetmişlerdir.



Genelde üst düzey başkanlarımıza bu esnafların ulaşıp derdini anlatması mümkün olmayıp, işleri yerinde olan özellikle bu sıkıntılı dönemde sermayesini daha da büyüten ve güçlenen zengin iş insanları ve hukukçular ulaşıp çeke hapsin devam etmesini istemektedirler.



Esnaf işini kaybederken mesela sadece 100 bin lira gibi bir borcu olmayıp, seri şeklinde çekleri yazıldığından dolayı ödenemeyecek miktarlara ulaşmıştır. Esnaf ve iş insanları hapiste olduğu sürece bu borcu zaten ödeyemez.



İnsanlara fiziki zarar veren, yaralayan suçluların bile hapse girmediği girse bile çok az kaldığı bir dönemde zamanında istihdam oluşturmuş, vergi ödemiş esnafların bir suçlu gibi muameleye tabi olmaları acıtıcıdır.



30 Haziran 2022 tarihi uzatılsa bile bu çözüm olmayacaktır. Çözüm çeke hapsin kaldırılması ya da son 4-5 senede işlerini kaybeden insanlar için tek sefere mahsus bir kanun çıkarılmasıdır.



Özellikle avukatlar çeke hapsin çıkmasını desteklemekte çünkü bu tip davalardan ciddi kazanç elde etmektedirler.



Çeke hapsin kaldırılması konusunda muhalif partiler sürekli harekete geçmekte olup, bu tip hamlelerin çözülmesi önemli olacak.

Zira iki kişi arasında yapılan ticarete devletin dahil olup borcu ödemeyeni hapse göndermesi doğru değildir.



Çeke hapis kaldırılması alacaklıyı alakadar eden bir durum olmayıp borçlu ile alakalıdır. Zira hapis kaldırılsa bile alacaklının bir hakkı kaybolmamaktadır.

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Evet sorun bu…

Bu sorunun çözülmesi zaruridir!..

Bu sorunun çözümü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gerekli Bakanlıklar tarafından önüne konmalıdır…

Fakat!..

Çekleri ödenmediği için batan veya batma tehlikesi ile karşı karşıya olan esnaf asla unutulmamalı!..

Hani bir söz vardır;

“Kaş yapayım derken göz çıkarma”

Aman buna da dikkat!..