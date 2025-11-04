BIST 10.914
Can Öncü'nün yeni takımı belli oldu! "Artık hedef şampiyonluk"

Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden motosiklet sürücüsü Can Öncü, Pata Yamaha Ten Kate takımıyla sözleşme imzaladı.

Geçen sezon mücadele ettiği Yamaha BLU CRU Evan Bros takımıyla 6'sı birincilik olmak üzere 16 kez podyuma çıkan ve pilotlar klasmanını ikinci sırada tamamlayan Can, 2026'da Pata Yamaha Ten Kate motosikletini kullanacak. Takımdan yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki Can, gelecek yıl Japon Yuki Okamoto ile beraber Pata Yamaha Ten Kate'in kadrosunda yer alacak. Hollanda merkezli takımın Supersport'ta 2025 de dahil 13 pilotlar klasmanı şampiyonluğu bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Can, Pata Yamaha Ten Kate takımına katıldığı ve Yamaha marka motosiklet kullanmayı sürdüreceği için mutlu olduğunu belirterek "(Yamaha) R9 ile güzel bir sezon geçirdim. Artık hedef şampiyonluk. Yeni takımımın Dünya Supersport Şampiyonası'nda birçok başarısı bulunuyor. Kariyerimde yeni bir bölüme başlayacağım için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

