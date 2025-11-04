YÖK'ten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diploması ile ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, yükseköğretimdeki mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlüğün bulunmadığını bildirdi.

Abone ol

YÖK'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada, Fidan'ın yükseköğretimine ilişkin "asılsız iddiaların" yer aldığı belirtildi.

Fidan'ın, "Government and Politics" alanındaki lisans eğitimine 1994'te başladığı, Almanya'da bulunan ABD menşeili University of Maryland University College adlı yükseköğretim kurumundan da 1997'de mezun olduğu aktarılan açıklamada, "Bilindiği üzere lisans öğrenim süreleri her ülkenin kendi iç mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca farklılık gösterebilmektedir." bilgisine yer verildi.

Gerekli kredileri tamamlayan ve diğer şartları sağlayan Fidan'ın, YÖK'e denklik başvurusunda bulunduğu, denklik işlemleri devam ederken Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başladığı belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yüksek lisans eğitimi sürecinde Sayın Hakan Fidan'ın kurulumuza yaptığı denklik başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla 'Politik Bilimler' alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlenmiştir. Sayın Hakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. 1996 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre, denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini lisansüstü eğitimin tamamlanmasına kadar teslim etmek ve yüksek lisans eğitimlerinde de başarılı olmak koşuluyla diploma almaya hak kazanırlar."