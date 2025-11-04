MediaMarkt'ta "Şahane Kasım" kampanyası sürüyor

MediaMarkt Türkiye, kasım ayına yönelik hazırladığı "Şahane Kasım" kampanyasını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Şahane Kasım" kampanyası kapsamında 6 Kasım'a kadar robot süpürgeden tablete, hava temizleme cihazından çamaşır makinesine kadar hayatı kolaylaştıran birçok teknoloji ürünü tüketicilerle buluşuyor.

Müşterilerine geniş ürün yelpazesi sunan MediaMarkt, 6 Kasım'a kadar geçerli kampanya kapsamında, DREAME L10s Pro Gen2 Robot Süpürge 13 bin 999 lira, GRUNDIG GPWM 92633 A Enerji Sınıfı 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 18 bin 599 lira, HUAWEI MatePad 11.5 inç 8/256 Tablet ve Klavye Kılıfı 15 bin 999 lira, DAIKIN MC30Y Hava Temizleme Cihazı 9 bin 399 lira ve GOVEE RGBIC Wifi ve BT Akıllı LED Şerit 2 bin 499 liradan satışa sundu.

Kampanya, MediaMarkt'ın Türkiye genelindeki 102 mağazası, mobil uygulaması ve çevrim içi alışveriş sitesinde geçerli olacak.